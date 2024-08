"Élite"-Star Julián Ortega verstirbt im Alter von 41 Jahren

Die Filmwelt trauert um Julián Ortega. Der Schauspieler, der unter anderem in der beliebten Netflix-Serie Élite mitgespielt hatte, ist im Alter von 41 Jahren plötzlich verstorben. Am Sonntagabend erlitt er einen Herzinfarkt. Zu dem tragischen Vorfall kam es an einem Strand in der Nähe von Marbella. Wie Augenzeugen berichteten, versuchten Rettungskräfte, den TV-Star 30 Minuten lang wiederzubeleben – doch alle Versuche blieben erfolglos. Die spanische Schauspielergewerkschaft gab Juliáns Tod in einer Erklärung bekannt, in der es hieß: "Von der Unión de Actores y Actrices senden wir unser aufrichtiges Beileid an die Familie und Freunde des Schauspielers."

Auch zahlreiche Schauspielkollegen von Julián zollen ihm in den sozialen Medien Tribut. "Das Leben kann manchmal so grausam sein. Ich bin untröstlich, lieber Freund. Du warst ein großartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch, Julián Ortega. Flieg hoch", schrieb unter anderem der Goya-Preisträger Fernando Tejero vor wenigen Tagen auf X. Auch Sílvia Marsó nahm auf der Plattform Abschied: "Er war ein unglaublicher Schauspieler und ein Kollege, der so aufrichtig, ehrlich und freundlich war wie seine Eltern."

Julián trat in die Fußstapfen seiner Mutter Gloria Muñoz, die in Spanien eine renommierte Schauspielerin ist. Mit ihr stand er mehrfach gemeinsam am Teatro Español auf der Bühne. Auch die Film- und Fernsehwelt hat es dem Darsteller angetan. Der aus Madrid stammende Schauspieler war nicht nur durch seine Rolle in "Élite" bekannt. Er wirkte ebenfalls an den spanischen Serien "Caronte" und "Nunc Et in Hora" mit. Seine Kollegen und Weggefährten zeigen sich erschüttert über den plötzlichen Verlust.

Instagram / julianortega_7 Julián Ortega, Schauspieler

Instagram / julianortega_7 Julián Ortega im September 2021

