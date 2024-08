Hatte Sarah nach "Princess Charming"-Rauswurf Liebeskummer?

Sarah war unter den letzten vier Kandidatinnen der aktuellen Staffel von Princess Charming – doch kurz vor dem Finale musste sie die Kuppelshow verlassen. Promiflash wollte deshalb von ihr wissen, wie sie sich nach ihrem Rauswurf fühlte und ob sie nach der Abfuhr von der Princess Lea Hoppenworth womöglich sogar Liebeskummer hatte. "Klar war ich traurig, dass ich die Villa verlassen musste, weil ich schon noch gern mehr Zeit mit Lea gehabt hätte. Aber Liebeskummer hatte ich nicht, dafür waren da zu wenige Momente, um auch Gefühle aufzubauen", erklärt die 29-Jährige im Interview.

Leas Entscheidung, Sarah nach Hause zu schicken, kam für einige Zuschauer vielleicht überraschend, aber Sarah selbst war darauf offenbar vorbereitet gewesen. Sie erklärt im Interview mit Promiflash, sie habe schon eine Vorahnung gehabt: "Ich habe eine gute Menschenkenntnis und hatte schon das Gefühl, dass Lea mich mag. Aber halt nicht genug." Der Qualitätsmanagerin aus Köln war bereits klar, dass andere Kandidatinnen einen Schritt weiter im Rennen um das Herz der Princess waren und dass sie vermutlich "zu spät im Fokus" stand, um echte Chancen zu haben.

Kurz vor ihrem "Princess Charming"-Aus war die 29-Jährige in eine unangenehme Situation in der Villa verwickelt worden. Sie zankte sich nämlich mit Maike und Marlen, nachdem Maike einen Kommentar über Sarahs zurückhaltendes Datingleben gemacht hatte. "Ich grabe nicht alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. [...] Ich finde das voll okay, wie offen ihr seid und ich finde, man sollte es auch respektieren, wie ich bin", stellte Sarah genervt klar. Marlen fühlte sich von dieser Aussage angegriffen und erwiderte: "Das klingt gerade so, als wären wir voll die Sl*ts." Auch Maike zeigte sich von Sarahs Bemerkung irritiert und meinte, dass Sarah diejenige sei, die ihre Gesprächspartnerinnen in der Situation in ein negatives Licht rücke.

RTL Lea und Sarah, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

RTL Marlen, Sarah und Maike, "Princess Charming"-Singles

