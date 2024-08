Zoff bei den "Princess Charming"-Kandidatinnen in der Villa

Kurz vor dem Finale von Princess Charming scheinen auch in der Villa die Nerven blank zu liegen. Eigentlich verstehen sich die Kandidatinnen der Kuppelshow blendend, doch ein Gespräch zwischen Sarah, Maike und Marlen eskaliert. Als Maike einen Kommentar zu Sarahs eher zurückhaltendem Datingleben macht, geraten die Ladys aneinander. "Ich grabe nicht alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. [...] Ich finde das voll okay, wie offen ihr seid und ich finde, man sollte es auch respektieren, wie ich bin", stellt Sarah ein wenig genervt klar. Diese Aussage empfindet Marlen unter der Gürtellinie: "Das klingt gerade so, als wären wir voll die Sl*ts." Maike schließt sich dem an: "Ja, ich finde, du stellst uns gerade eher negativ dar."

Das ist für Sarah zu viel: Die Kölnerin fühlt sich missverstanden und hat daraufhin das Gefühl, ihre beiden Gesprächspartnerinnen würden ihr die Worte im Mund verdrehen. "Ich habe das nie gesagt oder gedacht. Wenn man offen lebt und seinen Spaß hat, dann verurteile ich das auf keinen Fall. Ich mag es nur nicht, wenn man mir das Gefühl gibt, ich wäre anders oder langweilig", erklärt die 29-Jährige im Einzelinterview. Zu einer Klärung kommt es zunächst nicht, denn Marlen und Maike können die Situation nicht so recht deuten und verstehen nicht, weshalb sich ihre Mitstreiterin plötzlich so angegriffen fühle. Vor allem Maike findet die Reaktion der Brünetten unfair: Sie wirft Sarah nämlich vor, in den vergangenen Tagen ebenso Witze von dieser aufgrund ihrer polyamoren Einstellung eingesteckt zu haben. Ungeklärter Dinge gehen die beiden Singles schlafen. Am nächsten Morgen können sie das Kriegsbeil jedoch endlich begraben, denn Maike geht auf Sarah zu und entschuldigt sich.

Das Polyamorie-Thema sorgte auch schon zwischen Maike und "Princess" Lea Hoppenworth zu Spannungen. Inmitten der "Kettenzeremonie" der siebten Folge gestand die Brünette gegenüber Lea, in Zukunft ein anderes Beziehungskonzept als sie ausleben zu wollen: "Ich nehme die Kette erst einmal an, aber ich glaube, dass auch wir in Bezug auf Beziehungskonzepte ein bisschen länger sprechen müssen." Die "Princess" reagierte daraufhin verdutzt – denn obwohl Maike und sie schon mehrere Dates miteinander verbracht hatten, hörte sie an dem Abend das allererste Mal von diesem Wunsch.

RTL / Markus Hertrich Sarah, Kandidatin bei "Princess Charming" 2024

RTL Maike und Lea von "Princess Charming" 2024

