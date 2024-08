Nach merkwürdigem Rat: Isi Glück schießt gegen Shirin David

Vor wenigen Tagen empfahl Shirin David (29) ihren weiblichen Fans, arrogant zu sein und sich nicht unter ihrem Wert zu verkaufen. Eine Aussage, die für ordentlich Zündstoff sorgte. Das ging offenbar auch nicht an Isabel Glück vorbei. Die Ballermann-Sängerin kritisierte Shirins Aussage während eines Auftritts: "Hier sind so viele hübsche Ladys. [...] Ich bitte euch nur um eins: Lasst euch von niemandem einreden, es wäre cool, arrogant zu sein oder es wäre cool, eingebildet zu sein. Eingebildete und arrogante Leute mag niemand. Seid einfach gute Menschen, geht respektvoll mit den Mitmenschen um."

Doch was genau hat Shirin eigentlich gesagt? Derzeit macht ein Video der Rapperin auf TikTok die Runde, in dem die "Gib ihm"-Interpretin sagt: "Eine Sache, die ihr euch immer merken solltet: Seid arrogant! Seid eingebildet! Liebt euch selbst, denn alles an euch kostet mehr, als er im Monat verdient! Vergesst niemals: Ihr seid der Preis." Außerdem rät die 29-Jährige ihren Fans: "Er sollte darauf stolz sein, mit euch rausgehen zu können. [...] Ihr macht ihn interessant. Und für die Männer, die hier sind: Ich hoffe, ihr habt das gehört."

Isi ist jedoch nicht die Einzige, die Shirins Aussage kritisch betrachtet. Unter anderem äußerte sich auch der TikToker Betrugo auf der Videoplattform. "Sie instrumentalisiert die Mädels bewusst für Marketingzwecke. [...] Eine erwachsene Frau, die was in der Birne hat, interessiert sich nicht für sowas. Aber junge Mädchen, die schauen sich sowas an. Damit können sie sich ganz schnell die Zukunft verbauen", bemängelte der Content Creator.

ActionPress/Chris Emil Janßen Isabel Glück am Ballermann im Jahr 2019

Instagram / shirindavid Shirin David im Juni 2024

Welche Ansicht findet ihr besser? Ich finde Shirins Ansicht besser. Eher Isis Ansicht.



