Shirin David wird für ihre Datingtipps von Fans kritisiert

Möchte Rap-Queen Shirin David (29) etwa bald als Datingcoach für Frauen durchstarten? So scheint es zumindest, wenn es nach einem Video geht, das gerade auf TikTok die Runde macht. In dem Ausschnitt ist zu sehen, wie die Blondine während eines Konzerts in Essen eine Ansprache an ihre weiblichen Fans im Publikum hält. Darin erklärt sie ihnen, wie sie sich Männern gegenüber verhalten sollten, um ihren eigenen Wert zu verdeutlichen. Die "Gib ihm"-Interpretin verkündet: "Eine Sache, die ihr euch immer merken solltet: Seid arrogant! Seid eingebildet! Liebt euch selbst, denn alles an euch kostet mehr, als er im Monat verdient! Vergesst niemals, ihr seid der Preis." Weiter merkt die Künstlerin an: "Er sollte darauf stolz sein, mit euch rausgehen zu können. [...] Ihr macht ihn interessant. Und für die Männer, die hier sind: Ich hoffe, ihr habt das gehört."

Während Shirins Devise vom Live-Publikum gefeiert wird, sind die Zuschauermeinungen im Netz gespalten. Unter anderem äußert der TikToker Betrugo auf der Plattform harsche Kritik an den Worten der ehemaligen The Voice of Germany-Jurorin. "Sie instrumentalisiert die Mädels bewusst für Marketingzwecke. [...] Eine erwachsene Frau, die was in der Birne hat, interessiert sich nicht für so was. Aber junge Mädchen, die schauen sich so was an. Damit können sie sich ganz schnell die Zukunft verbauen." Während einige User dem Internetstar voll und ganz zustimmen, versuchen andere, die Situation zu entschärfen. "Seid selbstbewusst, aber nicht arrogant", heißt es in dem Kommentar eines Nutzers.

Erst im Juli hat Shirin mit dem Release ihrer neuen Single "Bauch Beine Po" für hitzige Diskussionen im Netz gesorgt. Zeilen wie "Bist du ein Hottie, werden sie gucken" oder "Geh' ins Gymmi, werde skinny", passen einigen Fans nämlich so gar nicht. Sie sind der Meinung, die Musikerin vermittle damit ein falsches Körperbild. Auf Instagram machen die Hörer ihrem Ärger schließlich Luft. "Stell dir vor, man hat sich alles operiert, quasi die Abkürzung genommen und macht dann einen Fitnesssong" oder "Schön über die 'böse Männerwelt' herziehen, aber das eigene Geschlecht so dermaßen degradieren", lauten nur einige Kommentare.

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Shirins Beziehungstipps für Frauen? Ich finde sie hilfreich. Die Tipps gehen gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de