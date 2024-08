Ralf Schumacher schwärmt überglücklich von Partner Étienne

Ralf Schumacher (49) lässt die Welt an seinem Glück teilhaben! Der Rennfahrer war von 2001 bis 2015 mit Cora Schumacher (47) verheiratet und gemeinsam durften sie die Geburt ihres Sohnes David Schumacher (22) feiern. Im Juli gab der Bruder von Michael Schumacher (55) dann sein Coming-out bekannt und stellte seinen Partner Étienne vor. Nun spricht er mit dem spanischen Magazin Gloria erstmals über seine Beziehung. "In einer perfekten Welt heiratet man, bekommt ein Kind und bleibt ein Leben lang zusammen. Das war auch mein Traum, aber es hat nicht geklappt. Und ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der sich hat scheiden lassen", betont der Sportler und stellt klar: "Jetzt befinde ich mich in einem völlig neuen Kapitel meines Lebens, unseres Lebens, und bin glücklicher als je zuvor."

Jemand anders ist über die neue Liebe jedoch alles andere als glücklich: Kurz nach seinem Coming-out postete Ralfs Ex-Frau Cora ein Bild von ihrem Hochzeitstag, auf dem ihr eine Träne über die Wange kullert. Außerdem behauptete sie mehrfach, erst aus den Medien von seiner Beziehung zu einem Mann erfahren zu haben. "Das hat mir so einen Stich ins Herz versetzt. Denn ein Coming-out betrifft nun mal immer auch das Umfeld, auch die Ex-Ehefrau, mit der man ein Kind gezeugt hat. Und ja, ich wünschte, Ralf hätte mich einbezogen oder wenigstens eingeweiht", erklärte Cora vor einigen Wochen gegenüber dem Spiegel.

Die Vorwürfe wollte Ralf aber nicht auf sich sitzen lassen und schlug zurück: Auf Instagram postete er den Screenshot einer WhatsApp-Nachricht von Cora an Étienne. "Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen, dass Cora uns im September 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet. Gefreut hat sie sich auch noch", wettert er. Dass sie nun in der Öffentlichkeit ein anderes Bild der Situation zeichne, enttäusche ihn sehr: "Ich finde es schade für Étienne und mich, dass sie so viele Lügen verbreitet."

Getty Images Cora Schumacher im September 2022

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher, Rennfahrer

