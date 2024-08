Im Interview gelogen? Ralf Schumacher schießt gegen Cora

Jetzt wehrt sich Ralf Schumacher (49) gegen die Behauptungen seiner Ex-Frau Cora Schumacher (47)! Diese hatte zuletzt in einem Interview behauptet, erst aus den Medien von Ralfs Beziehung zu seinem Partner Étienne erfahren zu haben. Wie Ralf nun auf Instagram klarstellt, soll das aber wohl nicht der Wahrheit entsprechen. "Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen, dass Cora uns im September 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet. Gefreut hat sie sich auch noch", betont der Rennfahrer.

Seinen Aussagen fügt er einen Screenshot der besagten WhatsApp-Nachricht seiner Ex-Frau an, die sie Étienne geschrieben haben soll. Von der Behauptung, erst aus den Medien von Ralfs neuer Beziehung und seinem Coming-out erfahren zu haben, zeigt sich der Sportler enttäuscht. "Ich finde es schade für Étienne und mich, dass sie so viele Lügen verbreitet", stellt er klar und erklärt weiter: "Wir beide möchten doch einfach nur unsere Ruhe haben."

Erst vor wenigen Stunden wetterte Cora noch im Interview mit dem Spiegel gegen ihren Verflossenen und deutete dort an, dass dieser sie möglicherweise nur benutzt habe, um seine Sexualität zu verstecken. "Ich fühle mich genötigt, mein Bild in der Öffentlichkeit zu korrigieren. [...] Ich fühle mich benutzt. Meiner besten Jahre beraubt. War er aufrichtig zu mir? Und das Wichtigste: Hat er mich überhaupt geliebt?" In dem Gespräch betonte sie auch erneut, aus den Medien von Ralfs Coming-out erfahren zu haben. "Ich wünschte, Ralf hätte mich einbezogen oder wenigstens eingeweiht."

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

