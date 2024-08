So begeistert war Ferry von Bachelorette Stella Stegmann

Stella Stegmann (27) ist die diesjährige Bachelorette. Zu Beginn der Kuppelshow genoss die Influencerin ein außergewöhnliches Date, bei dem sie vier Single-Männer blind kennenlernte. Kandidat Ferry kam das entgegen. "Ich war an dem Tag meganervös, besonders, weil ich mein Outfit nicht wirklich mochte und die anderen Jungs schon alle sehr hübsch und fit waren. Als ich sah, dass Stellas Augen verbunden waren, dachte ich schon, dass meine Chancen besserstehen", berichtet der Rapper im Promiflash-Interview und erinnert sich, was ihm an der Brünetten gefiel: "Ich fand Stellas Figur sehr schön, aber so richtig gecatcht hat sie mich erst ohne Augenbinde. Ihre Augen sind wie die von Medusa – direkt versteinert."

Bei dem wortwörtlichen Blind-Date durfte Stella den Hamburger ertasten. Ferry beeindruckte das Model damit, dass er nicht nur stocksteif dastand, sondern anfing zu tanzen. "Ich wollte ihr zeigen, dass die Bandscheiben noch funktionieren. [...] Sie hat mir aber auch auf den Arsch gegrapscht!", verriet der Musiker nach der Aktion. Die übrigen drei Männer wirkten etwas überrumpelt von seinem Einsatz. Gegenüber Promiflash erklärt der 29-Jährige, dass er nicht das Gefühl hatte, ihnen damit Druck zu machen: "Jeder kämpft mit seinen Waffen!"

Genau wie bei Stella konnte Ferry auch schon viele Sympathiepunkte bei den Fans sammeln. Unter einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Show schwärmte ein User: "Der Gewinner steht schon fest: Es wird Ferry." Ein anderer Zuschauer fand, dass der Lockenkopf von allen Teilnehmern den sympathischsten Eindruck machte.

RTL Stella Stegmann und Ferry, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / thereal20g Ferry, "Die Bachelorette"-Kandidat

