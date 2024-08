Wegen Tötung von Giftschlange: Anna Heiser erntet Kritik

Anna Heiser (34) sorgte mit dieser Aktion für ziemlich viel Aufregung im Netz! Auf Instagram berichtete die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin vom Fund eines ungebetenen Gastes im Garten ihres Hauses in Namibia: Eine giftige Baumschlange machte es sich im Gartenparadies der Familie gemütlich. Zusammen mit ihrem Mann Gerald (39) versuchte sie vergeblich, das Tier aus einer Höhe von acht Metern zu entfernen. Als schließlich alle Versuche scheiterten, sah sich Gerald gezwungen, härtere Maßnahmen zu ergreifen und tötete die Schlange. Mit sechs Schüssen gelang es ihm schließlich, die Gefahr zu bannen.

Die Entscheidung, das Tier zu töten, führte zu heftigen Diskussionen auf Annas Social-Media-Profil. Eine Followerin kritisierte die Maßnahme: "Und die Schlange kann man wohl nicht woanders wieder aussetzen? Lieber dann töten?" Anna versuchte, ihre Sicht der Dinge zu erklären: "Sag mir bitte, wie genau möchtest du eine giftige Schlange, die auf der Höhe von acht Metern ist, einfangen und woanders aussetzen?" Doch die Kritikerin ließ nicht locker und unterstellte, dass es sicher eine humanere Lösung gegeben hätte. Die Auswanderin machte ihrer Kritikerin jedoch unmissverständlich klar, dass in diesem Fall der Schutz ihrer Familie oberste Priorität hatte.

Die Blondine dokumentiert regelmäßig ihren Alltag als Auswanderin in Namibia und berichtet offen über die Herausforderungen und Freuden ihres Lebens weit weg von der Heimat. Bekannt wurde Anna durch ihre Teilnahme an "Bauer sucht Frau", wo sie Gerald kennenlernte und später heiratete. Das Paar lebt gemeinsam mit seinen drei Kindern in Afrika. Zwar verschlägt es die 34-Jährige immer mal wieder nach Deutschland – wieder dort zu leben, könne sie sich jedoch nicht vorstellen. Das bestätigte sie erst kürzlich im Gespräch mit Promiflash: "Ich könnte nicht mehr in Deutschland leben, nein."

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Juni 2022

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im März 2023

