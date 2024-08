Diese Allstars-Dschungelcamper finden Fans am nervigsten

Das Allstars-Dschungelcamp steht kurz vor dem Finale. Während der zwei Wochen in der südafrikanischen Wildnis gerieten die TV-Stars einige Male aneinander. In einer Umfrage machen die Promiflash-Leser deutlich, wer ihrer Meinung nach als Nächstes die Heimreise antreten sollte. Mola Adebisi (51), der sich mit frauenfeindlichen Aussagen ins Aus schoss, landet bei den Fans auf Platz eins des Negativ-Rankings. An zweiter Stelle steht Georgina Fleur (34), die sich in ihrer Zeit im Dschungel mit fast allen anderen Campern zerstritten hat. Platz drei ergattert sich Danni Büchner (46). Da in dem Allstars-Format nicht die Zuschauerstimmen entscheiden, haben alle drei noch die Chance, am Ende als Sieger aus der Show zu gehen.

