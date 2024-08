Nach Dschungel-Exit: Gigi Birofio trauert Elena hinterher

An Tag 14 des Allstars-Dschungelcamps passierte etwas, womit wohl einige Zuschauer nicht gerechnet hätten: Elena Miras (32) brach die Dschungelprüfung ab und musste die südafrikanische Wildnis verlassen. Bei den Mitcampern der Love Island-Bekanntheit sorgte dies für einen Schock – und auch Dschungel-Buddy Gigi Birofio (25) scheint ihren Exit nur schwer verkraften zu können. "Ich weiß nicht, was ich denken soll, ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Keine Ahnung", stottert der Reality-TV-Star im Dschungeltelefon, während deutlich Tränen in seinen Augen zu erkennen sind.

Der 25-Jährige erklärt, er könne nicht verstehen, weshalb Elena aufgegeben hat – und gewinnt gleichzeitig eine Erkenntnis. "Ich wusste, ich würde mich gut mit Elena verstehen. Aber ich hätte niemals gedacht, so", betont Gigi und fügt hinzu: "Ich habe echt viel mit ihr gelacht. Sie ist mir echt ans Herz gewachsen. Und ich werde Elena sehr vermissen." Zudem hat der einstige Prominent getrennt-Teilnehmer noch eine Botschaft für seine neu gewonnene Freundin: "Ich will dir nur eins sagen: Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Und danke für die ganzen Tage."

Auch Gigis Camp-Kollegin Sarah Knappik (37) fällt auf, dass ihn der Auszug von Elena ganz schön mitnimmt. "Ich glaube auch, dass das den Gigi hart getroffen hat. Nur ist das ein Typ, der weint jetzt nicht. Der Gigi ist dann eher in sich gekehrt, ruhig", erklärt die ehemalige GNTM-Kandidatin. Und sie fühlt mit ihm – denn auch sie gab sich fassungslos, als sie erfuhr, dass die 32-Jährige während der Prüfung "Alles was quält" den berühmten Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ausgesprochen hatte. "Das hat die nicht gemacht", wiederholte Sarah mehrfach, bevor die Tränen anfingen zu kullern.

Gigi Birofio und Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp

