Elena muss gehen: Dschungelcamp-Sarah kann es nicht fassen

Elena Miras (32) musste im Allstars-Dschungelcamp wegen einer Panikattacke die Dschungelprüfung abbrechen – damit ist das Abenteuer in Südafrika für sie aus und vorbei. Nach der Dschungelprüfung geht es für die Love Island-Bekanntheit auf direktem Weg nach Hause, ohne eine Chance, sich bei ihren Co-Stars zu verabschieden. Im Camp wird derweil heiß spekuliert, ob heute jemand fliegt. "Boah, Bruder, stell dir vor, Elena ist weg. Katastrophe", meint Mola Adebisi (51). Als Elenas Prüfungspartnerin Georgina Fleur (34) allein zurückkehrt und die traurige Nachricht von ihrem Exit kundtut, glaubt Sarah Knappik (37) ihr zunächst kein Wort. Hektisch beginnt sie, nach ihrer Dschungel-BFF zu suchen. "Das hat die nicht gemacht", wiederholt sie immer wieder fassungslos, während die ersten Tränen rollen.

Im Dschungeltelefon brechen bei Sarah schließlich alle Dämme. "Ich bin traurig darüber, wie das hier für Elena gelaufen ist. Die ist so ein herzensgutes Mädchen", schluchzt die GNTM-Bekanntheit. Dass Elena stets für sie da war und sich für sie eingesetzt hat, werde sie ihr nicht vergessen. Auch Gigi Birofio (25) betont geknickt: "Da fehlt eine im Camp. Ich hab schon ein Stück von mir verloren jetzt." Die Zuschauer können die Weltuntergangsstimmung im Dschungel nicht so richtig nachvollziehen. "Die wissen aber schon, dass sie nicht gestorben ist, oder? ", meint ein User auf X.

Dass nun Georgina statt Elena im Rennen um die Krone bleibt, kommt bei den Campern nicht gerade gut an. "Georgina wird halt übel unterschätzt. Die ist eine Maschine", wirft Gigi ein und fügt hinzu: "Glaub mir, wenn da ein Tiger ist, der Tiger haut ab." Sarah hingegen unterstellt der einstigen Der Bachelor-Kandidatin, sie habe sich bislang nur auf die faule Haut gelegt und ihre Kräfte geschont – ein unfaires Verhalten in den Augen der Blondine. "Sie ist jetzt nicht der krasse Underdog, den ich als Legende auf dem Thron sehe. Verdient wäre das in meinen Augen nicht", ist sich Sarah sicher.

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp

RTL Elena Miras und Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp

