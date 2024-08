Wegen häuslicher Gewalt: Nikki Bellas Mann wurde verhaftet

Was ist da bei Nikki Bella (40) und Artem Chigvintsev (42) los? Laut Berichten von TMZ wurde Artem am Donnerstagmorgen in Napa, Kalifornien, wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen. Bisher sind noch keine weiteren Details zu dem Vergehen bekannt. Die in den behördlichen Akten genutzte Vorfallnummer lässt jedoch vermuten, dass es sich um "Körperverletzung an der Ehepartnerin" handeln könnte. Der Dancing with the Stars-Profi ist seit über zwei Jahren mit Nikki verheiratet. Bisher haben sich jedoch weder die ehemalige WWE-Wrestlerin noch der Tanzprofi zu den Geschehnissen gemeldet.

Wie die US-amerikanischen Medien berichteten, ist Artem nun wieder auf freiem Fuß. Kurz nach seiner Verhaftung sei die Kaution in Höhe von umgerechnet 22.000 Euro beglichen worden. Ob Nikki tatsächlich in den Vorfall involviert war, kann bisher nur spekuliert werden, denn ihr Name taucht in den Polizeiberichten nicht auf. Vieles spricht jedoch dafür. Das Paar hat zwar mehrere Wohnorte, jedoch besitzen sie ein gemeinsames Landhaus in Napa – der Stadt, in der sich der Vorfall ereignet hat. Ein Instagram-Post von Nikki zeigt, dass sie sich momentan in der kalifornischen Weinregion aufhält. Nur einen Tag vor Artems Verhaftung postete die Sportlerin ein Video von einer Gesichtsbehandlung, die sie in Napa erhielt.

Nikki und Artem lernten sich im Jahr 2017 kennen, als sie gemeinsam bei "Dancing with the Stars" antraten. Offenbar funkte es damals zwischen den beiden ziemlich, denn nur zwei Jahre später verkündeten sie ihre Verlobung. Das nächste Highlight wartete schon auf sie: Im Juli 2020 kam ihr gemeinsamer Sohn Matteo zur Welt. Durch die Geburt ihres Sprösslings rückte ihre geplante Traumhochzeit erst einmal in den Hintergrund. Im August 2022 gab sich das Sportlerpaar dann schließlich das Jawort – und das ganz passend in Paris, der Stadt der Liebe. Ob von dieser Liebe noch viel übrig ist?

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Juni 2024

Instagram / nikkigarcia Tänzer Artem Chigvintsev, Wrestlerin Nikki Bella und ihr gemeinsamer Sohn Matteo

