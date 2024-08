Beendet Sarah Ferguson den Zoff zwischen Charles und Andrew?

Seit Monaten herrscht ein erbitterter Streit zwischen König Charles (75) und Prinz Andrew (64) um die Royal Lodge. Der Regent möchte wohl am liebsten, dass sein Bruder auszieht, doch dieser weigert sich. Wie die Royal-Expertin Charlotte Griffiths gegenüber Daily Mail verrät, könnte eine Person die Wogen vielleicht glätten: Sarah Ferguson (64), Herzogin von York. Sie habe eine starke Bindung zu Charles aufgebaut: "Sie hat jetzt eine Beziehung zu Charles, die immer besser und stärker wird, also könnte sie eine Art Vermittler sein." Doch die Journalistin warnt: "Das Problem ist, dass hier zwei der stursten Männer Englands aufeinanderprallen, die es gewohnt sind, ihren Willen durchzusetzen."

Gleichzeitig sei es aber auch in Sarahs Interesse, dass der 64-Jährige weiterhin in der Royal Lodge residieren darf – denn sie wohnt dort auch, trotz Trennung. "Erstens wohnt Fergie dort und zweitens gibt es einige Berichte, dass [Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie] es eines Tages erben könnten oder ihren Pachtvertrag darüber erben könnten", erklärt die Expertin. Das Ziel sei es offenbar, das Gebäude in der York-Familie zu behalten. Ob die 64-Jährige schon Versuche unternommen hat, mit Charles über die Situation zu reden, ist unklar.

Aber warum streiten sich die royalen Brüder überhaupt um die Royal Lodge? Prinz Andrew wohnt schon seit Jahren in dem Gebäude im Windsor Park. Doch da er unter anderem durch die Anklage, die er im Zuge des Sexring-Skandals um Jeffrey Epstein erhielt, kein arbeitendes Mitglied der Königsfamilie ist, erhält er keine öffentlichen Gelder mehr. Deshalb soll er Probleme haben, die jährlichen Wartungskosten von 400.000 Pfund für das Anwesen zu decken. Charles möchte ihn dabei aber auch nicht länger unterstützen und will Andrew in eine kleinere Unterkunft verfrachten. Doch aufgrund eines 75-jährigen Mietvertrags, den Andrew 2003 für die Royal Lodge unterschrieben hat, fehlt Charles die rechtliche Grundlage, um seinen Bruder aus dem Anwesen zu vertreiben.

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, 2024

Getty Images Prinz Andrew und König Charles im Juni 2015

