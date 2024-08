Claudia Schiffer genießt einen Mädelstag mit ihren Töchtern

Claudia Schiffer (54) wurde dabei gesichtet, wie sie einen Bummel durch die Straßen von New York mit ihren beiden Töchtern Clementine (19) und Cosima genießt. Bei diesem Mutter-Töchter-Trio handelt es sich um eine echte Erscheinung – die zwei Teenies sind ihrer Model-Mama wie aus dem Gesicht geschnitten! Lediglich an den Outfits erkennt man, dass es sich dabei nicht um eine optische Täuschung handelt: Während die Laufstegschönheit ein elegantes Sommerkleid trägt, sind ihre beiden Töchter schon etwas herbstlicher in lässigen Looks mit Hose und Pullover unterwegs.

Die Frauen der Familie scheinen sich einen richtigen Mädelstag zu gönnen – von Familienvater Matthew Vaughn (53) und dem Bruder der Mädchen fehlt jede Spur. Gut möglich, dass Claudia und ihre Jüngste gerade zu Besuch bei Clementine sind. Anfang dieses Jahres zog die 19-Jährige von Großbritannien nach New York, um dort in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten. Wie sie im Interview mit der britischen Vogue verriet, nehme sie sich an der Karriere der geborenen Rheinbergerin ein Vorbild – an ihr habe sie gesehen, wie weit man es bringen kann, nun wolle sie das alles selbst erleben.

Mit fast 20 Jahren ist das älteste Kind von Claudia und dem Hollywood-Regisseur nun wohl alt genug, mit einem Leben in der Öffentlichkeit umzugehen. Während ihrer Kindheit setzten ihre berühmten Eltern alles daran, Clementine und ihre zwei jüngeren Geschwister vor der Presse und Paparazzi zu schützen. "Matthew und ich haben bewusst versucht, allen drei Kindern eine normale Kindheit zu ermöglichen, was bedeutet, dass wir sie völlig aus dem Rampenlicht herausgehalten haben", erklärte die Tatsächlich... Liebe-Darstellerin in einem Interview mit Vogue Germany.

Instagram / clementinevaughn Clementine Vaughn im August 2024

Getty Images Claudia Schiffer und Matthew Vaughn

