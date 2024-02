Selten: Franziska van Almsick plaudert über ihre zwei Söhne!

Franziska van Almsick (45) gibt seltene private Details preis. Die ehemalige Profischwimmerin und ihr Partner Jürgen B. Harder haben zwei gemeinsame Söhne, den 17-Jährigen Don Hugo (17) und den zehnjährigen Mo Vito. Doch allzu viel ist über sie nicht bekannt: Die Sportlerin hält ihr Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Nun macht Franziska aber eine Ausnahme und plaudert offen über ihr Leben als Mutter!

"Sie jeden Tag zu sehen, wie sie größer werden und wie sie sich entwickeln und wie unterschiedlich sie sind! Ich kann es gar nicht abwarten, was in den nächsten zehn Jahren passiert – und in den nächsten 20 Jahren", erzählt die 45-Jährige im Interview mit Bild. Sie sei früher oft gefragt worden, wie sie sich ihr Leben mit 50 vorstelle. "Das ist nicht mehr wichtig, weil es jetzt nicht mehr um mich, sondern um meine Jungs geht", betont die ehemalige The Masked Singer-Teilnehmerin. Don Hugo ist nicht nur bald volljährig, sondern auch ziemlich groß. Er misst mittlerweile eine Körpergröße von 1,92 Metern. "Als ich neben ihm stand und so hochsehen musste, da habe ich gedacht, ich bin alt geworden", staunt Franziska.

Ihr älterer Sohn sei musikalisch begabt, während ihr jüngerer Sohn eher Freude am Sport habe. Was sie daraus machen, möchte Franziska ihnen offenbar selbst überlassen: "Das Wichtigste für mich ist, dass meine Kinder glücklich sind und sie das machen, was sie wollen und sie glücklich macht. Ich mache ihnen keinen Druck. Wenn einer meiner Söhne eine handwerkliche Ausbildung machen möchte, dann soll er das machen. Das ist cool." Sie unterstütze ihre Söhne gerne.

Getty Images Franziska van Almsick, Ex-Profi-Sportlerin

Initiative Milch Franziska van Almsick, Ex-Profischwimmerin

Getty Images Franziska van Almsick, Schwimmerin

