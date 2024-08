Der Prozess gegen Johnny Gaudreaus (†) Unfallfahrer geht los

Nach dem tragischen Unfalltod des Eishockeyspielers Johnny Gaudreau und seines Bruders Matthew muss sich nun der verdächtige Fahrer vor Gericht verantworten. Am Freitag begann der Prozess, in dem dem US-Amerikaner Sean Higgins vorgeworfen wird, unter anderem unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein und so den Unfall, bei dem die Brüder starben, verursacht zu haben. Die offizielle Anklage lautet laut dem US-Sender WSYX fahrlässige Tötung in zwei Fällen. Sean erschien am Freitagmorgen zusammen mit seinem Pflichtverteidiger vor Gericht und wurde anschließend für die nächsten 72 Stunden bis zur Anhörung in Gewahrsam genommen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bei zwei Anklagen insgesamt bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Vergangenen Donnerstag wurden Johnny und Matthew in ihrer Heimatstadt Salem County auf Fahrrädern in den Unfall verwickelt. Sean soll versucht haben, einen langsam fahrenden Geländewagen zu überholen und kollidierte dann mit den beiden davor fahrenden Radfahrern. Die New Jersey State Police erklärte laut People: "Higgins versuchte, den Geländewagen rechts zu überholen und stieß mit beiden Radfahrern zusammen. Infolge des Zusammenstoßes erlitten die beiden Radfahrer tödliche Verletzungen." Ursprünglich waren die Geschwister zusammen in ihrer Heimat unterwegs, weil sie am darauffolgenden Tag als Trauzeugen bei der Hochzeit ihrer Schwester auftreten sollten. Dazu kam es aber nicht mehr.

Johnny hinterlässt unter anderem seine Frau Meredith und die zwei gemeinsamen Kinder. Gleichzeitig trauert aber auch die NHL um den Profispieler. Seine Karriere wurde mit mehreren Auszeichnungen und dem Einsatz als Nationalspieler der USA gekrönt – von den Fans bekam er den liebevollen Spitznamen Johnny Hockey. Auch Bruder Matthew spielte im Profi-Eishockey. Besonders traurig ist jedoch die Tatsache, dass seine Frau Madeline aktuell ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Dem Online-Register babylist.de zufolge ist der errechnete Geburtstermin am 31. Dezember.

Instagram / meredithgaudreau_ Johnny und Meredith Gaudreau mit ihren Kindern

Instagram / mattygaudreau11 Matthew Gaudreau mit seiner Frau

