Nach seinem Tod: Witwe von Johnny Gaudreau erwartet ein Baby

Ende vergangenen Monats kamen Johnny Gaudreau (✝31) und sein 29-jähriger Bruder bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Wie Page Six berichtet, fand am heutigen Tag die Trauerfeier für die Verstorbenen statt. Bei einer Ansprache findet die Witwe des Eishockey-Stars die Kraft, eine Ankündigung zu machen, die die ganze Situation noch tragischer erscheinen lässt. "Wir sind eigentlich eine fünfköpfige Familie", verkündet die Mutter von zwei gemeinsamen Kindern mit Johnny und fügt hinzu: "Ich bin in der neunten Schwangerschaftswoche mit unserem dritten Baby."

Noch vor seinem Tod habe Meredith die Möglichkeit gehabt, dem verstorbenen Sportler mitzuteilen, dass sie ein weiteres gemeinsames Kind erwarten. "Eine totale Überraschung, aber Johnny strahlte und war so aufgeregt", berichtet sie den Anwesenden über den Moment, als sie es ihrem Mann mitteilte. "In weniger als drei Jahren Ehe haben wir eine fünfköpfige Familie gegründet. Das hört sich gar nicht möglich an, aber ich betrachte es als den ultimativen Segen", erzählt sie und fügt emotional hinzu: "Ich habe das Glück, die Mutter von Johns drei Kindern zu sein, und unser letztes Kind ist ein Segen und trotz der schwierigen Umstände etwas ganz Besonderes."

Die Nachricht des Todes der beiden jungen Männern versetzte nicht nur die Familie, sondern auch Fans weltweit in eine tiefe Trauer. Die beiden Brüder waren auf Heimatbesuch in Salem County, um als Trauzeugen an der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen. Sie waren mit dem Fahrrad unterwegs, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurden. Wie sich später herausstellte, soll der involvierte Autofahrer bei dem Unfall alkoholisiert am Steuer gesessen sein. "Nach weiteren Ermittlungen wurde Higgins verdächtigt, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Er wurde wegen zweifacher fahrlässiger Tötung angeklagt und in der Salem County Correctional Facility untergebracht", hieß es in einem offiziellen Statement der zuständigen Polizeistelle, das Perez Hilton veröffentlichte.

Getty Images Johnny Gaudreau, ehemalige Eishockeyspieler

Instagram / meredithgaudreau_ Johnny Gaudreau, seine Frau Meredith und ihre zwei Kinder

