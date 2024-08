Diese Legenden möchten die Fans im Dschungel-Finale sehen

Der Countdown hat begonnen! Das spannende Finale des Allstars-Dschungelcamps steht kurz bevor. Nach jetzigem Stand sind nur noch sechs Promis im finalen Kampf um den heiß begehrten Dschungelthron. Die Fans haben allerdings schon einen ganz klaren Favoriten. Eine brandaktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 31. August, 18:15 Uhr] hat gezeigt, dass die Zuschauer am liebsten Gigi Birofio (25) als Sieger der Show sehen möchten. Von insgesamt 1.257 Stimmen erhielt er eine eindeutige Mehrheit von 424 Stimmen, was 33,7 Prozent ausmacht. Der zweite Platz auf dem Siegertreppchen soll laut dem Publikum an Georgina Fleur (34) gehen: Sie sammelte 326 Stimmen (25,9 Prozent) und folgte damit kurz auf den TV-Star.

Nach den beiden Favoriten der Fans folgt der dritte Platz mit einem recht geringen Abstand – Kader Loth (51) ist mit 305 Votes (24,3 Prozent) ihrer Kontrahentin dicht auf den Fersen. Auf dem vierten Platz sehen die Zuschauer die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Sarah Knappik (37) mit insgesamt 116 Stimmen (9,2 Prozent) und auf dem fünften Platz ist derzeit Danni Büchner (46) mit lediglich 61 Stimmen (4,9 Prozent). Den ersten Platz von hinten belegt momentan Mola Adebisi (51): Der Moderator soll mit nur 25 Stimmen (2,0 Prozent) den Fans zufolge das Camp als Nächstes verlassen.

In der Allstars-Dschungelcamp-Variante entscheiden allerdings nicht die Zuschauer, sondern die Legenden gegenseitig, wer das Camp verlassen muss. Möglicherweise haben die Fans mit ihrem aktuellen Urteil recht, da zumindest die Beliebtheit von Mola bei seinen Mitstreitern zuletzt extrem sank. So eckte der Teilnehmer mit sexistischen Äußerungen bei den anderen Stars an und reagierte fragwürdig auf Kaders Männergeschmack.

RTL Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Mola Adebisi, Allstars-Dschungelcamper

