Zielgerade in Sicht: Gigi ist der erste Dschungel-Finalist

In der heutigen Dschungelprüfung ging es um den Einzug ins Finale. Es kämpften Georgina Fleur (34), Danni Büchner (46) und Gigi Birofio (25). Die drei mussten auf kippenden Planken über einem Abgrund Fragen beantworten. Bei einer falschen Antwort neigten sich die Balken, und wer zuerst fällt, ist raus. Nachdem Danni als Erste abstürzte und somit nach Hause gehen musste, lieferten Georgina und Gigi einen Zweikampf. Letztlich beantwortet sie keine der letzten Fragen richtig und fällt. Damit ist eines klar: Gigi zieht als erster Kandidat des Allstars-Dschungelcamps ins Finale ein! Ganz überraschend geht es für die Influencerin aber noch nicht nach Hause: Auch sie darf zurück ins Camp und bekommt eine zweite Chance, um ihr Finalticket zu kämpfen.

Für die Fans ist Gigi wohl mehr als verdient ins Finale gezogen. In den Kommentaren bei X wird allerdings schnell deutlich, dass der sonst leicht schusselige Realitystar die Zuschauer mit seinem Wissen regelrecht überraschte. Denn eine der Fragen, die ihn retteten, lautete: "Wie heißen die Ozeane, die bei Südafrika aufeinandertreffen? Der Indische und...?" Indem er den Atlantischen Ozean nannte, lag Gigi richtig. "Schon witzig, dass ausgerechnet Gigi bei einer Prüfung, wo es um Allgemeinwissen geht, gewinnt", schreibt ein User belustigt. Ein anderer ist sich sicher: "Er – wusste – es! Auch wenn es geraten war." Manche Fans freuen sich aber auch einfach nur, dass der 25-Jährige es in die letzte Sendung geschafft hat: "Gigi ist im Finale! Ja!"

Gigi schaffte es im Dschungel ein weiteres Mal mit seiner oft unfreiwillig komischen und dabei aber authentischen Art zu überzeugen. Auch in den Promiflash-Umfragen hielt der Italiener sich solide auf dem ersten Platz. Und dabei entkam er gleich mehrfach dem sofortigen Exit. Nachdem er und Giulia Siegel (49) in einer Essensprüfung keine Sterne holten, mussten die Mitcamper einen von beiden rauswählen. Sie entschieden sich für Giulia. Danach trat Gigi zusammen mit Thorsten Legat (55) im Teamduell gegen Eric Stehfest (35) und Mola Adebisi (51) an – und verlor. Die Sieger sollten einen aus dem Verliererteam nach Hause schicken. Sie wählten Thorsten und gaben Gigi noch eine Chance.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

Anzeige Anzeige

RTL Gigi Birofio und Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Gigi der erste Finalist ist? Klasse, er hat es echt verdient. Hm, ich finde nicht, dass er ins Finale gehört. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de