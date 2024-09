Erste finale Dschungel-Prüfung: Dieser Star verschätzt sich

Der letzte Tag im Allstars-Dschungelcamp hält für die Finalisten Kader Loth (51), Luigi Birofio (25) und Georgina Fleur (34) eine echte Geduldsprobe bereit. Die drei müssen schätzen, wann sechs Minuten abgelaufen sind. Dazu müssen sie einen Buzzer gedrückt halten. Das Tückische dabei ist jedoch, dass sie Besuch von Schlangen, Kampfameisen und Kakerlaken am Kopf, den Händen und Füßen bekommen. Kader kreischt zu Beginn erstmal los, fängt sich aber schnell wieder. Nach über vier Minuten lässt ein Camper den ersten Buzzer los: Es ist Gigi. Danach folgt Kader – Georgina nimmt die Hände als Letzte vom Buzzer. Am Ende hat der Italiener den größten Abstand zu den sechs Minuten. "Oh mein Gott, wir haben ihn besiegt", gibt Georgina schon fast fassungslos von sich. Somit gibt es im Finale eine geballte Ladung an Frauenpower.

Was sagen die Fans zu Gigis Verschätzung? Auf X macht sich so etwas wie Enttäuschung breit, andere finden es eher witzig. "Da hat er aber früh losgelassen" oder "Gigi eben: 'Heult mal nicht rum!' Mal gucken, wer gleich heult", scherzen zwei User. Einige haben eher die Stille der Prüfung genossen. "So ruhig ist es sonst nur bei der Fußpflege, wenn Thorsten Legat (55) wieder mit seinem Nagelpilz erscheint", schreibt dazu ein Zuschauer. Ein anderer fügt hinzu: "Diese sechs Minuten Stille waren so schön."

An Tag 17 hielten neben Georgina, Kader und Gigi noch Sarah Knappik (37) und Mola Adebisi (51) die Feldbetten warm. Doch sowohl das ehemalige Model als auch der Moderator wurden von ihren Konkurrenten kurz vor dem Finale aus dem Dschungel geschmissen. Beide hätten laut den anderen die Prüfungen verweigert und seien negativ aufgefallen. Besonders Mola legte auf der Unbeliebtheitsskala zum Schluss noch einen drauf. "Darf man nur nicht heulen, wenn es aufs Maul gibt", erklärte er zu der Tatsache, dass viele Frauen wohl eher auf Bad Boys stehen und liebe Männer eher zurückweisen.

RTL Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Sarah Knappik, Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmerin

Wie fandet ihr Gigis Leistung im Finale?



