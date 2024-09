Finale: Welche Kandidatin soll "Princess Charming" gewinnen?

Staffel vier von Princess Charming endet am Mittwoch. In der RTL+-Datingshow sucht Lea Hoppenworth nach ihrer großen Liebe. Das große Finale wird dieses Mal auf Phuket stattfinden. Nach den extravaganten Dream-Dates wird sich die Werbetexterin dann entscheiden müssen, mit welcher ihrer zwei Favoritinnen sie das Abenteuer verlässt. Die Chance auf den Sieg haben noch Maike und Christine. Doch welche der Teilnehmerinnen soll "Princess Charming" gewinnen?

Mit Maike verbindet Lea eine gemeinsame Vergangenheit. Die beiden kennen sich schon aus Berlin und hatten vergangenen Sommer eine dreiwöchige Romanze. Während der Show sorgte das immer wieder für Turbulenzen, denn die Marketing-Expertin war damals noch nicht für eine Beziehung bereit. Christine ist für Lea ein unbeschriebenes Blatt. Anfänglich fiel die Kölnerin der Princess wenig auf, doch in den vergangenen Folgen begeisterte sie die 30-Jährige mit ihrer lockeren Art.

Vergangene Woche sicherten sich die zwei Singles das Ticket fürs Finale. In der Entscheidungsnacht ließ Lea allerdings anklingen, dass Maike in ihr nicht immer nur positive Gefühle ausgelöst hatte: "Wir hatten hier eine ziemliche Berg- und Talfahrt. [...] Ich mag total diese Seite, die du mir zeigst an dir, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte." Christine habe sie besonders bei ihren romantischen Einzeldates überzeugt. Gibt Lea nun der Liebe mit Maike eine zweite Chance oder entscheidet sie sich für das neue Abenteuer mit Christine?

Maike und Lea von "Princess Charming" 2024

Lea Hoppenworth und Christine, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen

