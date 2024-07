Das lief vor "Princess Charming" zwischen Lea und Maike!

Folge eins der neuen Staffel von Princess Charming hat es in sich. Die RTL+-Show beginnt mit einem ziemlichen Schock für die Dame, um deren Herz sich alles dreht – Lea Hoppenworth. Bei der Begrüßung steht sie plötzlich ihrer Ex-Freundin Maike gegenüber. Im Einzelinterview erklärt sie: "Ich würde sagen, ich hatte mit Maike vergangenes Jahr eine kleine Sommerromanze – recht kurz, aber doch recht schön." Während die Copywriterin über ihren Ex-Flirt lachen kann, ist die Brünette sehr angespannt. Unter Tränen beichtet sie ein paar anderen Kandidatinnen, dass ihre Beziehung nicht gut ausgegangen sei.

Für das Drama gibt Maike sich vor allem selbst die Schuld. "Ich hab das dann über WhatsApp beendet, was gar nicht cool ist. Sie hat mir danach noch mit einer recht bösen Nachricht geantwortet", gibt die Berlinerin preis. Die Reaktion hätte sie allerdings total verstehen können. Trotz der dicken Luft zwischen den Ex-Partnerinnen entscheidet sich Lea, die Marketingexpertin in der Show zu behalten. In der Kettenzeremonie überrascht sie die 20 Teilnehmenden mit der freudigen Nachricht, dass sie alle in der Villa bleiben dürfen.

Ob die Sommerliebe von Maike und Lea auf Ko Samui neu aufleben kann, wird sich im Laufe der Staffel zeigen. In das Beuteschema der Princess passt die 30-Jährige schon mal. Im Interview mit RTL verriet sie: "Optisch neige ich zum femininen Typ. Ich mag dunkle Haare, kombiniert mit hellen Augen." Außerdem fände sie eine offene Ausstrahlung und emotionale Erreichbarkeit am wichtigsten.

RTL / Markus Hertrich "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike

RTL Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

