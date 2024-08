Diese zwei Frauen wählte Lea ins "Princess Charming"-Finale

Lea Hoppenworth stand vor der vorletzten Entscheidung der diesjährigen Princess Charming-Staffel: Die Blondine konnte nur zwei der vier Singles mit zu den Traumdates nach Phuket nehmen. Die Erste, die in das Finale einzog, war Maike. Zwar hatte es so einige Unstimmigkeiten zwischen der Brünetten und der Princess gegeben, jedoch überwog für Lea das Positive: "Wir hatten hier eine ziemliche Berg- und Talfahrt. [...] Ich mag total diese Seite, die du mir zeigst an dir, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte." Die Wahl der zweiten Finalistin war allerdings eine kleine Überraschung. Die Princess entschied sich dafür, Christine die Chance zu geben, weiter um ihr Herz zu buhlen: "Du hast mich ziemlich überrascht, weil ich dich eigentlich nicht so auf dem Schirm hatte. Unser Date gestern hat mir dann die Augen geöffnet."

Bei Marlen und Sarah hingegen hätten die Gefühle nicht ausgereicht, weshalb sie die beiden schweren Herzens nach Hause schickte. "Ich glaube, mit ein bisschen mehr Zeit hätte da auch mehr entstehen können. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mit anderen Personen schon einen Schritt weiter", verkündete die Copywriterin das "Princess Charming"-Aus von Sarah. Auch mit Marlen sei die Blondine bis zum Schluss nicht warmgeworden, weshalb sie die Heimreise antreten musste: "Ich habe mir an dir ein bisschen die Zähne ausgebissen. Du bist mir in der Zeit ein Rätsel geblieben. Ich habe es versucht, aber zu deinem Kern konnte ich nicht vordringen."

Mit ihrem Aus hat Marlen scheinbar nicht gerechnet, denn schon während Leas Verkündung kämpfte sie mit den Tränen. Als sie dann im Einzelinterview zur Entscheidung der Princess befragt wurde, brachen alle Dämme. "Es tut weh, dass ich anscheinend immer so Probleme habe, mich zu öffnen", gab der Rotschopf sichtlich niedergeschlagen zu. Sarah hingegen ging gefasster mit dem Entschluss der Blondine um und vergoss keine einzige Träne.

Maike und Christine, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

Lea und Marlen, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

