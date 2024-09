In kurzer Zeit: Elizabeth Chambers zieht zum fünften Mal um

Elizabeth Chambers (42) und ihre Kinder sind wieder einmal auf dem Sprung. In einer Instagram-Story verriet die "Grand Cayman: Secrets in Paradise"-Bekanntheit vor Kurzem, dass sie und ihre beiden Kinder, Tochter Harper und Sohn Ford, ihr Zuhause auf den Cayman Islands verlassen wollen. "Ich packe und ziehe mit meinen Kindern zum fünften Mal in fast fünf Jahren um", schrieb Elizabeth und gab ihren treuen Followern ein Update.

Den Umzug muss sie jedoch nicht allein bewältigen. Elizabeth zeigte sich dankbar für die Unterstützung um sie herum. In einem separaten Post bedankte sie sich bei ihrem Partner Ricardas Kazinec, der ihr den Umzugsstress erleichtert. Das Paar lernte sich auf den Cayman Islands kennen, wo die TV-Persönlichkeit seit Beginn der Pandemie lebt. Überraschend bleibt, wohin die Reise für die Familie als Nächstes geht, da die 42-Jährige keine konkreten Details über ihr neues Zuhause preisgab. Die Ankündigung des Umzugs passt zeitlich zu der Verkündung ihres Ex Armie Hammer (38), dass er sich ein neues Apartment in Los Angeles zugelegt habe und bereit für einen Neustart sei. Dies teilte er seinen Fans auf Instagram mit.

Ein Insider erzählte gegenüber People, dass es auch Elizabeth und ihre Kinder wieder zurück nach Los Angeles ziehen soll. Das Leben der beiden ehemaligen Partner hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Nachdem Armie 2020 wegen Vorwürfen von emotionalem Missbrauch und anderen Skandalen Schlagzeilen gemacht hatte, lebte er zurückgezogen auf den Cayman Islands. Seine heutige Ex hingegen konzentrierte sich auf ihre Kinder und ihr Geschäft. Hin und wieder kamen Spekulationen auf, dass das einstige Paar sich zusammenraufen könnte. Doch mit Elizabeths neuem Freund an ihrer Seite scheint ein Liebes-Comeback ausgeschlossen.

Getty Images Elizabeth Chambers

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im Januar 2019

