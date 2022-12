"Glücklich": Armie Hammers Ex Elizabeth zu neuer Beziehung

Elizabeth Chambers (40) ist überglücklich! 2020 ließ sich die Ex-Frau von Armie Hammer (36) nach zehn gemeinsamen Ehejahren von ihrem Mann scheiden, nachdem Kannibalismus- und Missbrauchsvorwürfe gegen den Schauspieler erhoben wurden. Elizabeth scheint jedoch sehr eindeutig mit der Beziehung zu dem "Call Me By Your Name"-Darsteller abgeschlossen zu haben. Im Netz teilte sie nun einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben — und zeigt, wie glücklich sie mit ihrem neuen Liebsten ist!

Die 40-Jährige postete einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Freund Ričardas Kazinec, während sie in ihren Instagram-Stories Fragen ihrer Follower beantwortete. Ein Fan fragte: "Wie geht es deinem Freund?!" "Er ist der Süßeste und er macht mich sehr glücklich", schwärmte Elizabeth. Die Fernsehjournalistin fügte ein niedliches Bild hinzu, auf dem sie ihr Gesicht an Ričardas schmiegt. Sie berichtete, dass ihre neue Liebe aktuell auf Reise sei, jedoch bald wieder zu ihr zurückkomme.

Erst im September gab die Schönheit bekannt, dass sie wieder vergeben ist. Im Netz teilte sie damals ein Bild mit abfotografierten Polaroids, auf welchen das Paar küssend und kuschelnd zu sehen war.

Getty Images Elizabeth Chambers bei der Oscar-Afterparty im Februar 2020

Getty Images Elizabeth Chambers, Moderatorin

Instagram / elizabethchambers Elizabeth Chambers und ihr Partner Ričardas Kazinec

