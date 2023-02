"Er war das Letzte": Elizabeth Chambers über Armie-Trennung

Elizabeth Chambers (40) schießt gegen ihren Ex-Mann Armie Hammer (36)! 2010 gab sich das einstige Traumpaar das Jawort. In den darauffolgenden Jahren machten ihre beiden gemeinsamen Kinder das Glück komplett. Doch nach zehn gemeinsamen Ehejahren gaben die einstigen Turteltauben ihre Trennung bekannt. Der Grund: Angeblich kämpften Armie und Elizabeth mit unüberbrückbaren Differenzen. Mittlerweile ist die Veröffentlichung ihres Ehe-Aus rund drei Jahre her. Jetzt offenbarte Elizabeth, wie es wirklich zu der Trennung von Armie kam!

Gegenüber Elle verriet die 40-Jährige, dass es in ihrer Ehe bereits einige Monate kriselte – sie während der Covid-19-Pandemie ihren Tiefpunkt erreicht hatte: Anstatt gemeinsam mit seiner Familie in Quarantäne zu gehen, reiste Armie nach Kalifornien, um einen Freund bei der Restaurierung eines Motels zu helfen. "Er war das Letzte", wetterte Elizabeth in dem Interview und fügte hinzu: "Mein Herz war in neun Millionen Stücke gebrochen, und ich habe ihn trotzdem zum Flughafen gefahren." Letztendlich hatten sich die beiden zu weit voneinander entfernt, als dass ihre Beziehung hätte funktionieren können.

Armie selbst beschrieb diese Zeit als eine "sehr komplizierte, intensive Situation mit großen Persönlichkeiten, die alle an einem winzigen Ort eingesperrt waren". Zudem verglich sich der 36-Jährige mit einem Wolf, der "in einer Schlinge gefangen ist" und sich "seinen eigenen Fuß abbeißen will."

Getty Images Elizabeth Chambers im Februar 2020

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers mit ihren Kindern Harper und Ford, 2019

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

