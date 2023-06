Drei Jahre nach Trennung: Armie Hammer finalisiert Scheidung

Bald ist es wohl offiziell. Armie Hammer (36) und Elizabeth Chambers (40) hatten sich 2010 das Jawort gegeben und bekam in ihrer Ehe zwei gemeinsame Kinder. Nach rund zehn Jahren war zwischen dem Schauspieler und Moderatorin aber alles aus und vorbei. Als Grund für ihre Trennung gaben sie unüberbrückbare Differenzen an. Drei Jahren nach dem Liebes-Aus leitet Armie nun die letzten Schritte ein, um die Scheidung abzuschließen!

Laut Gerichtsdokumenten, die Radar vorliegen, dauere es nicht mehr lange, bis der 36-Jährige und seine Noch-Frau geschiedene Leute sind. Armie soll kürzlich seine kompletten Finanzunterlagen an Elizabeth übergeben haben. Dies soll einer der letzten Schritte sein, bevor die Scheidung finalisiert werden kann. Wo die zwei Kinder des Paares danach leben werden, ist bisher unklar – die Mutter reichte zuvor das alleinige Sorgerecht ein, während der "Call Me By Your Name"-Star ein gemeinsames forderte.

Wie es überhaupt zur Trennung kam, verriet Elizabeth kürzlich gegenüber Elle. Während der Covid-19-Pandemie hätte ihre Ehe einen Tiefpunkt erreicht – Armie sei zu einem Freund gereist, anstatt mit seiner Familie in Quarantäne zu gehen: "Er war das Letzte. [...] Mein Herz war in neun Millionen Stücke gebrochen, und ich habe ihn trotzdem zum Flughafen gefahren."

Getty Images Armie Hammer, US-amerikanischer Schauspieler

Instagram / elizabethchambers Elizabeth Chambers, Armie Hammer und ihre Kids auf den Cayman Islands im Juni 2020

ActionPress Armie Hammer, Schauspieler

