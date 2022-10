Gibt es ein Liebes-Comeback bei Armie Hammer und Elizabeth?

Finden Armie Hammer (36) und Elizabeth Chambers (40) wieder zueinander? Nach zehn gemeinsamen Ehejahren zerbrach die Beziehung des Schauspielers und seiner Ex im Sommer 2020. Die TV-Bekanntheit reichte die Scheidung ein, nachdem Kannibalismus- und Missbrauchsvorwürfe gegen den "Call Me By Your Name"-Darsteller erhoben wurden. Doch nun scheint es eine neue Wendung zu geben: Elizabeth und Armie sollen angeblich wieder anbandeln!

Wie Radar Online berichtete, soll es zwischen Elizabeth und Armie "aktuell ziemlich gut" laufen. Das soll die 40-Jährige zumindest selbst gegenüber ihren Freunden verraten haben. "Elizabeths Verhalten und ihre Gefühle gegenüber Armie waren sehr wechselhaft. Aber sie scheint bereit zu sein, ihm eine zweite Chance zu geben", behauptete eine enge Bekannte von ihr. "Aber sie liebt ihn immer noch zutiefst, sogar nach all den öffentlichen Peinlichkeiten", verriet ein anderer Freund und fügte hinzu, dass die Scheidung der beiden deshalb vorerst auf Eis gelegt sein soll.

Und das obwohl die Noch-Frau des "Tod auf dem Nil"-Stars sogar maßgeblich an der schlechten Presse um Armie beteiligt gewesen sein soll. Das packte zumindest eine ehemalige Freundin von Elizabeth kürzlich gegenüber CNN aus. Wie diese berichtete, soll Elizabeth sich als ihre Freundin ausgegeben haben, um der Presse Infos über den 36-Jährigen zukommen zu lassen.

Instagram / elizabethchambers Elizabeth Chambers, Armie Hammer und ihre Kids auf den Cayman Islands im Juni 2020

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im März 2018

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers bei den Film Independent Spirit Awards im Februar 2019

