Verona Pooth wollte eine Freundin zu Kinderwunsch "bekehren"

Verona Pooth (56) ist Mutter von zwei Söhnen – San Diego (20) und Rocco Ernesto (13). Dass sie eines Tages eine eigene Familie haben möchte, war der Moderatorin schon immer klar. Im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" gestand Verona nun, dass sie die Entscheidung vieler Frauen, keine Kinder zu bekommen, in jungen Jahren nicht verstehen konnte. "Früher, als ich jünger war, mit 24, 25, dachte ich – positiv – ich muss eine Freundin so ein bisschen bekehren. Ich dachte, ich tue ihr einen Gefallen", erinnerte sich die Unternehmerin.

In den vergangenen Jahren hat sich Veronas Standpunkt diesbezüglich jedoch verändert: "Heute sage ich: 'Wenn eine Frau keine Kinder möchte [...], mische ich mich gar nicht mehr ein.' Da habe ich auch keinen klugen Rat, weil das muss sie selber für sich wissen." Die gebürtige Bolivianerin sei noch mit der Annahme aufgewachsen, dass Kinderlosigkeit etwas Schlechtes sei. Wenn eine Frau nicht "mindestens zwei Kinder" bekam, bedeutete das, dass mit ihr irgendetwas "nicht in Ordnung" sei. Verona sei erst Jahre später bewusst geworden, dass es auch damals schon Frauen gab, die nur Kinder bekamen, weil die Gesellschaft es mehr oder weniger von ihnen verlangte. "Ich kenne Frauen, die 70 oder älter sind, die heute sagen: 'Ich wollte keine Kinder, aber wer hat mich denn damals gefragt?'", betonte das einstige Model weiter.

Verona bereut ihre Entscheidung, eine Familie zu gründen, keineswegs. Die 56-Jährige und ihr Mann Franjo (55) gehen bereits seit über 20 Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2004 gaben sich die beiden das Jawort und schworen sich die ewige Liebe. Ein Jahr vor ihrer Hochzeit hatte ihr erster Sohn San Diego das Licht der Welt erblickt. Im Jahr 2011 bekam das Nachwuchsmodel mit Rocco einen kleinen Bruder.

