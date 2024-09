Bleibt Sänger Max Giesinger etwa ein ewiger Junggeselle?

Erst vor wenigen Wochen endete die vierjährige On-off-Beziehung von Max Giesinger (35). Eine feste und vor allem beständige Partnerschaft scheint sich der Sänger aktuell nicht vorstellen zu können, wie er in dem Podcast "Unter Uns Gesagt" verrät: "Das Konzept 'Beziehung' ist mir fern. Dass eine Beziehung harmonisch und schön abläuft, habe ich jetzt nicht mit der Muttermilch aufgesogen." Grund dafür sind "ein paar Bindungsängste", die der Sänger mit der Trennung seiner Eltern entwickelte. So gesteht Max, dass sich Beziehungen für ihn zuletzt nur "temporär" gut anfühlten.

"Dieses Gefühl von 'Ich bin in einer Beziehung, ich fühle mich wohl, ich möchte da drin bleiben und ich kann mir auch für die Zukunft mehr vorstellen', das gibt es bei mir nicht", erklärt der "80 Millionen"-Interpret außerdem. Dennoch fühlt sich Max als Single nicht wohl. "Ich bin Single und eigentlich will ich das doch gar nicht", so der Songwriter. Seinen aktuellen Liebeskummer habe Max aber "noch nicht verarbeitet".

Vor zwei Jahren äußerte sich der Sänger schon einmal zu seinen Beziehungsansichten: "Ich sehe eine Beziehung nicht mehr als etwas, das mich in Ketten legt. Und ich suche auch niemanden, der perfekt ist", erklärte der ehemalige The Voice of Germany-Kandidat im Interview mit Gala. In seiner Zukunft sah sich Max damals mit einer kleinen Familie an seiner Seite: "Ein kleines Haus am See. Mit einem Hund und zwei Kids."

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger, Sänger

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger im Mai 2022

