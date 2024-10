Skurril: Ein Fan wollte bei Max Giesinger zu Hause einziehen

Max Giesinger (36) ist seit Jahren erfolgreich in der deutschen Musikbranche unterwegs. Daher sind auch Liebesbriefe, Heiratsanträge und Kinderwünsche von eifrigen Fans für den Sänger nichts Ungewöhnliches. Einer seiner Anhänger übertrumpfte jedoch die anderen mit einer ziemlich gewagten Aktion. In der MDR-Show "Riverboat" plaudert Max offen aus, dass eines Tages ein fremdes Mädchen mit einem Koffer in der Hand bei ihm vor der Tür stand und Sturm klingelte. Der "80 Millionen"-Interpret lacht: "Sie wollte übers Wochenende bei mir einziehen."

Wie seine Bewunderin auf diese Idee kam, erläutert Max ebenfalls – sie habe wohl in harmlose Blicke jede Menge hinein interpretiert. "Sie meinte, sie hätte beim letzten Konzert mit mir Blickkontakt gehabt und wir könnten das doch jetzt mal austesten, ob das was wird mit uns", schildert er. Der Songwriter reagierte in der ungewöhnlichen Situation ziemlich entspannt und meinte scherzhaft, er müsse jetzt los, aber sie könne es ja in einer Woche noch mal versuchen. Wiedergesehen habe er die junge Dame danach nicht mehr.

Obwohl die Aktion des Fans sicher überstürzt war, besteht für die Frauenwelt Hoffnung – der 36-Jährige ist im Moment nämlich offenbar Single. In diesem Jahr endete erst seine vierjährige On-off-Beziehung. Eine feste Partnerschaft sei laut Max gerade aber keine Option, was er auf die Trennung seiner Eltern zurückführt. In dem Podcast "Unter Uns Gesagt" gestand er: "Das Konzept 'Beziehung' ist mir fern. Dass eine Beziehung harmonisch und schön abläuft, habe ich jetzt nicht mit der Muttermilch aufgesogen."

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Max Giesinger, Musiker

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger im September 2022

