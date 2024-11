Max Giesinger überrascht Brautpaar mit Auftritt auf Hochzeit

Eigentlich wollte Max Giesinger (36) nur essen gehen - doch es kommt anders: In der gleichen Location wird eine Hochzeit gefeiert und wie der Musiker in einem Video auf Instagram dokumentiert, kommt die Braut im weißen Kleid ohne Zögern zu ihm und fragt: "Möchtest du nicht mit an unseren Tisch kommen?" Das lässt sich der Sänger nicht zweimal sagen und schnappt sich seine Gitarre. Nach kurzer Überlegung spielt er "80 Millionen" für das Pärchen. Während Max den gefühlvollen Song zum Besten gibt, schauen sich die Turteltauben verliebt an und singen den Text mit.

Auf Social Media sind die Fans des The Voice Kids-Juroren begeistert von seinem spontanen Konzert. "Was für ein unvergesslicher Moment! Das wird den beiden sicher ewig in Erinnerung bleiben", schwärmt eine Userin unter seinem Video. Ein anderer Fan ärgert sich, dass er nicht selbst auf diese Idee gekommen ist: "So ein Mist, dass ich schon verheiratet bin! Eine tolle Aktion von dir, Max."

Auf Hochzeiten ist der 36-Jährige ein gern gesehener Gast. Selbst ist er allerdings noch nie vor den Traualtar getreten. Vier Jahre lang war der Gitarrist in einer On-off-Beziehung, die vor wenigen Monaten endete. Sich fest an eine andere Person zu binden fällt Max schwer. Im Podcast "Unter uns gesagt" offenbarte er kürzlich: "Das Konzept 'Beziehung' ist mir fern. Dass eine Beziehung harmonisch und schön abläuft, habe ich jetzt nicht mit der Muttermilch aufgesogen." Als Kind habe ihn die Trennung seiner Eltern sehr mitgenommen, sodass er bis heute "ein paar Bindungsängste" habe.

