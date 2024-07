Zu laute Musik: Nachbarn von Max Giesinger beschweren sich!

Huch, da war Max Giesinger (35) wohl ein wenig zu laut für seine Nachbarn! Der Popsänger ist auch in seinen eigenen vier Wänden musikalisch unterwegs – doch das offenbar auch zu eher unbequemen Uhrzeiten. "Nach sieben Jahren auf der Schanze ist es passiert. Es gab Post, Post von den Nachbarn", eröffnet Max seinen Instagram-Beitrag. Daraufhin fängt der "80 Millionen"-Interpret an, den Beschwerdebrief vorzulesen.

Auf dem handgeschriebenen Zettel fragen ihn die Anwohner, ob sein E-Piano denn eine Kopfhörerfunktion hätte und bitten ihn darum, diese in der Nacht auch zu nutzen. Davon fühlt sich Max ganz schön ertappt, reagiert jedoch humorvoll: "Ja, ich gebe zu, ich habe gestern um halb drei ein bisschen Musik gemacht. Ich dachte mir, auch, das ist bestimmt zu laut und habe relativ schnell in die Silent-Funktion gewechselt." In dem Video zeigt er dann auch den Geräuschunterschied und fragt demütig: "Das ist doch in Ordnung, oder?"

Immer wieder postet der Sänger witzige Einblicke in sein Leben im Netz und ist für seine lässige, unbedarfte Art bekannt. Doch in Max schlummert noch eine andere Seite: Im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" zeigte sich der 35-Jährige zuletzt ziemlich verletzlich. Im Gespräch mit Sally Özcan (35) gibt er zu, dass er häufig mit Selbstzweifeln zu kämpfen habe. Vor allem im Hinblick auf seine Karriere seien seine Bedenken groß: "Will ich das noch? Will ich noch eine Person des öffentlichen Lebens sein oder ist es etwas, das mich hier und da sogar unglücklich macht?"

