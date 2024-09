So emotional war die Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise

Prinzessin Märtha Louise (52) hat sich getraut! Am Samstag gab die norwegische Royal ihrem Partner Durek Verrett (49) das Jawort. Dabei blieb kein Auge trocken: Wie Hello! berichtet, wurden die Blaublüterin und ihr Liebster vor allem bei ihren Hochzeitsschwüren total emotional. "Ich verspreche, dich von ganzem Herzen zu lieben. Ich verspreche, die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen. Ich verspreche, dich zu lieben, weil ich weiß, dass du weißt, dass meine Mädchen an erster Stelle stehen", gelobte Märtha Louise, während sie gegen die Tränen kämpfte und fügte hinzu: "Und ich verspreche, dass ich mir Mühe geben werde, so gut ich kann, weil wir uns immer verändern, obwohl wir immer dieselben sind. Weil wir immer die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in einem sind."

Und auch Durek musste die Tränen zurückhalten, als er sein Gelübde ablegte. "Ich verspreche, immer auf deine Weisheit zu hören. Ich verspreche, immer Raum für dich und deine Töchter zu haben und auch auf sie zu hören. Ich verspreche, dich mit meinem letzten Atemzug zu lieben", schwor er seiner Herzensdame. Nach der Hochzeit kam der frisch verheiratete Ehemann aus dem Schwärmen über seine gerade erst angetraute Ehefrau gar nicht mehr heraus: "Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Frau finden würde, die in der Lage ist, mich ganz und gar zu lieben. Aber ich habe immer von so einer Frau geträumt und ich habe sie gefunden."

Bei dem rauschenden Fest waren natürlich auch Märtha Louises Eltern Königin Sonja (87) und König Harald V. (87) mit von der Partie. Diese machten dem glücklich verheirateten Paar ein ganz besonderes Geschenk, wie die norwegische Zeitung Se og Hø enthüllte: "Bei dem Geschenk handelt es sich um eine blaue Keramikvase, die [...] von der Königin selbst hergestellt wurde." Mit dem Präsent ignorierte das Königspaar jedoch die offizielle Wunschliste ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns. "Unser Hochzeitsgeschenkwunsch ist etwas, das die Familie zusammenbringt und eine Sache, die wir alle gern tun und die uns [...] wirklich zusammenbringt, ist das Bootfahren. Wir möchten Sie alle bitten, zu einem Familienboot für fantastische Tage auf dem Meer beizutragen", hieß es nämlich auf einer vor der Hochzeit ausgearbeiteten Wunschliste.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett bei ihrer Hochzeit im August 2024

Getty Images Königin Sonja und König Harald von Norwegen, 2022

