"Es war schrecklich": Ian McKellen lebte nach Sturz in Angst

Ian McKellen (85) jagte seinen Fans kürzlich einen Riesenschreck ein, als er von einer Theaterbühne im West End stürzte. Im Gespräch mit Saga Magazine erinnert sich der Herr der Ringe-Star nun an den Vorfall. "Ich dachte, es wäre das Ende von etwas. Es war schrecklich", gesteht der Schauspieler. Nach diesem beängstigenden Moment habe er sich immer wieder versichern müssen, dass dieser Unfall jedem hätte passieren können und dass er nicht zu alt für seinen Beruf sei.

In dem Stück "Player Kings" wird er allerdings nicht mehr auftreten können. Stattdessen steht für den X-Men-Darsteller momentan die Genesung an erster Stelle. Gegenüber der Zeitschrift erklärt er: "Mein gebrochener Wirbel und mein gebrochenes Handgelenk sind noch nicht geheilt. Ich gehe nicht raus, weil ich nervös werde, wenn mich jemand anrempelt, und ich habe quälende Schmerzen in den Schultern." Der Sturz ereignete sich in einer actionreichen Kampfszene: Ian rutschte während der Performance auf einem Stück Zeitung aus, fiel von der Bühne und landete prompt auf dem Schoß eines Zuschauers.

Für den 85-Jährigen hat die Schauspielpause allerdings auch ihre guten Seiten: Für die Rolle des "John Falstaff" hatte sich Ian eine wilde Mähne und einen Rauschebart wachsen lassen. Doch damit war nun Ende Juli Schluss: Auf Instagram teilte der Brite eine Bilderreihe, die sein Umstyling dokumentierte. Auf dem finalen Bild zog der glattrasierte Filmstar eine lustige Grimasse. Dazu verkündete er feierlich: "Den 101. und finalen Tag von 'Player Kings' – ohne mich – feiere ich damit, mich Falstaffs Haaren zu entledigen, die ich neun Monate lang wachsen lassen habe."

Instagram / ianmckellen Ian McKellen, Schauspieler

Getty Images Ian McKellen, Filmstar

