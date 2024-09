Dubai-Pläne: Warum ist Sanja Alena doch nicht ausgewandert?

Sanja Alena (32) hat ihre Pläne, nach Dubai auszuwandern, vorerst auf Eis gelegt und ist derzeit zurück in Berlin. Ursprünglich wollte die Reality-TV-Bekanntheit einen neuen Lebensabschnitt in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnen, doch ein Todesfall in ihrer Familie veranlasste sie, zunächst in Europa zu bleiben. "Ich bin so nah wie möglich bei meiner Familie geblieben", verriet Sanja im Promiflash-Interview auf dem AEDT-Sommerfest.

Im weiteren Gespräch mit Promiflash enthüllte Sanja, dass ihr Großvater verstorben ist. Anfangs hatte sie diesen Schicksalsschlag nicht öffentlich gemacht, da es sich um eine sehr private Angelegenheit handelt und ihre Familie dies nicht wollte. "Tatsächlich habe ich zuerst gar nichts geteilt, weil das natürlich eine Privatsache ist. [...] Aber jetzt ist natürlich ein bisschen Zeit vergangen", erklärte sie. Doch nach einiger Zeit des Schweigens entschloss sie sich, offen über den Verlust zu sprechen.

Im TV und auf Social Media zeigt sich die Temptation Island-Bekanntheit meist von ihrer positiven Seite. Das sei keinesfalls eine Fassade, betonte Sanja ebenfalls gegenüber Promiflash. Auch abseits der Kameras bleibe sie ihrem fröhlichen und lebhaften Wesen treu. Anstatt sich von der Trauer überwältigen zu lassen, wählt sie eine positive Herangehensweise: "Ich will auch nicht so lange trauern, weil das Leben geht ja weiter. Und natürlich ehrt man dann seinen Großvater in anderen Momenten oder in anderen Dingen, zum Beispiel Erinnerungen."

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Persönlichkeit

