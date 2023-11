"B:Real"-Drama: Eric Sindermann knutscht vor seiner Ex Sanja

Er geht auf Tuchfühlung! Der Reality-TV-Star Eric Sindermann (35) und seine Ex-Freundin Sanja Alena (31) trennten sich kürzlich nach einigen gemeinsamen Monaten. Die Beziehung des Modekönigs und der Blondine ist nach mehreren Eifersuchtsdramen gescheitert. Seitdem sind beide wieder fleißig am Daten. Nun trifft das ehemalige Pärchen aufeinander – beide in Begleitung anderer Partner. Eric küsst seine neue Flamme Celina Solfa sogar vor Sanja!

In der aktuellen Folge von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben begegnen sich die einstigen Turteltauben. Während Sanja von Fitnesstrainer Fabio De Pasquale begleitet wird, ist der ehemalige Handballer mit der Münchnerin Celina unterwegs. "So Sanja, dir zeig ich's jetzt mal wirklich", beschließt Eric nach einiger Sticheleien seiner Ex. Der 35-Jährige küsst den einstigen Flirt von Patrick Romer (27) leidenschaftlich! "Mich hat das überhaupt nicht gestört, dass er da rummacht", tut Sanja die Situation ab.

Eigentlich trennten sich die Reality-TV-Stars friedlich: "Du bist kein schlechter Mensch. [...] Ich habe so viel Respekt vor dir", waren die lieben Worte der Influencerin an ihren Ex. Auch der Sportler äußerte sich versöhnlich: "Ich möchte einfach keinen Stress und dass wir in Zukunft Freunde sind."

