Sanja und Eric Sindermanns Beziehung hängt am seidenen Faden

Es kriselt! Sanja Alena (31) und Eric Sindermann (35) sind seit einiger Zeit zusammen – ihre Liebe ist aber von Anfang an turbulent. Der selbst ernannte Modekönig möchte keine monogame Partnerschaft. Im Gegensatz zu ihm darf die Blondine aber nicht fremdflirten und so kommt es zu Streitigkeiten. Auch die offene Beziehung scheint die Gefühle der beiden nicht retten zu können. Trennen sich Sanja und Eric etwa bald?

Schon in den ersten Folgen der zweiten B:Real-Staffel wird klar: Es läuft einfach nicht mehr. Gegenüber Promiflash erklärt Sanja, dass ihr vor allem Erics Eifersucht auf die Nerven gehe. Das soll nämlich ihre dunkle Seite zum Vorschein kommen lassen: "Habe ich das überhaupt nötig? So einen Freund will ich gar nicht. [...] Ich glaube, das hat einfach keine Zukunft mehr und es hängt wirklich an einem seidenen Faden."

Auch Eric betont gegenüber Promiflash: "Das Feuer fehlt so ein bisschen. Durch die offene Beziehung hat man das Gefühl, man kann sowieso machen, was man will und dann fehlt der Reiz." Aber wie stellt sich der Promi Big Brother-Teilnehmer 2021 denn eine perfekte Beziehung vor? Er hat zwei Frauen – eine für die Öffentlichkeit und eine fürs Privatleben!

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Anzeige

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, TV-Persönlichkeit

Anzeige

RTL II Sanja Alena und Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

Anzeige

RTL II Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

Anzeige

Findet ihr, Eric und Sanja sollten um ihre Liebe kämpfen? Ja, unbedingt! Nein, das ergibt keinen Sinn. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de