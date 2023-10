Sanja Alena weint: Sie und Eric Sindermann machen Schluss!

Alles aus und vorbei! Die Realitystars Sanja Alena (31) und Eric Sindermann (35) sind seit einigen Monaten ein Paar – wirklich harmonisch läuft es aber schon lange nicht mehr. Nach mehreren Eifersuchtsdramen hatten sie sich für eine offene Beziehung entschieden, trotzdem wurde es nicht besser. Mittlerweile ist auch der Reiz für den Promi Big Brother-Star weg und die Beauty ist genervt von seinen Aktionen: Jetzt machen Sanja und Eric Schluss!

In der neunten Folge von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben setzen sich die beiden zusammen, um ein ehrliches Gespräch zu führen. Um das Ganze angenehmer zu gestalten, stellt Eric Kuchen für die beiden hin, holt Blumen für Sanja und schenkt ihr ein gemeinsames Pärchenbild. "Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich merke, es bringt nichts mehr", erklärt der selbsternannte Modekönig 2028. "Du bist kein schlechter Mensch. [...] Ich habe so viel Respekt vor dir", zeigt sich Sanja emotional – auch sie merkt, dass sie zu unterschiedlich sind.

"Ich möchte einfach keinen Stress und dass wir in Zukunft Freunde sind", führt Eric aus. Die Gesten bringen Sanja zum Weinen. "Voll süß, wie soll ich mich denn jetzt von dir trennen?", lacht und weint sie zugleich. Der Berliner findet seine Schlussmach-Aktion super: "Wer geht aus einer Beziehung mit einer Goodiebag, mit handsigniertem Poster?"

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Sanja Alena im Disneyland

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Sanja Alena im Juni 2023

ActionPress Eric Sindermann und Sanja Alena im Juli 2023 in Berlin

