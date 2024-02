Nach "B:Real"-Rausschmiss: Sanja Alena zieht nach Dubai!

Sie hat schon Pläne! Sanja Alena (31) ist seit einiger Zeit ein fester Bestandteil von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Die Show wirft einen Blick in den Alltag deutscher Reality-Sternchen. Doch bereits seit Anfang des Jahres sortiert die Produktionsfirma gnadenlos aus: Immer wieder müssen Darsteller die Show verlassen. Zuletzt traf es auch die Beauty. Gegenüber Promiflash verrät Sanja nun ihre Zukunftspläne.

Wie sie im Interview mit Promiflash ausplaudert, wird sie der deutschen Fernsehlandschaft weiterhin erhalten bleiben: "Das wird aber definitiv nicht mein letztes Format bleiben! Ihr könnt mich sehr bald in anderen Formaten wiedersehen!" Der unerwartete Rausschmiss mache sie dennoch traurig. Die Ex von Eric Sindermann (35) kann der Kündigung aber auch etwas Gutes abgewinnen. "Da ich nicht mehr an Berlin gebunden bin, werde ich jetzt nach Dubai ziehen. Aber Deutschland werde ich definitiv nicht für immer verlassen", erklärt Sanja.

Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass die Blondine ebenfalls aus der Show gekickt wurde. Wie sie gegenüber Promiflash verriet, habe sie von ihrem Rauswurf ganz nebenbei erfahren: "Als sich aber dann keiner mehr bei mir gemeldet hatte, weil ich 1000 Fragen hatte – unter anderem, wie es weitergeht – kam nur: 'Du bist auch gekündigt' als Antwort. Ich war total schockiert."

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-Persönlichkeit

ActionPress Eric Sindermann und Sanja Alena im Juli 2023 in Berlin

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-Persönlichkeit

