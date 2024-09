Nach Affärendrama: Ist dieser Mann Lauryn Goodmans Neuer?

Die Affäre von Kyle Walker (34) und Lauryn Goodman ist Geschichte und die Reality-Bekanntheit scheint weiterzuziehen. Paparazzi erwischen sie nun mit einem Unbekannten an ihrer Seite. Laut The Sun verbrachten die beiden einen entspannten Nachmittag beim Mittagessen und anschließendem Absacker in einer Bar. Auf den Bildern macht die Britin einen gelösten, ruhigen und vor allem gut gelaunten Eindruck. Wirklich vertraut wurde es zwischen ihr und ihrer Begleitung nicht, aber zumindest scheinen die beiden sich gut zu verstehen. Um wen es sich bei dem Mann handelt, ist derweil nicht klar.

Möglicherweise traf Lauryn ihre Begleitung sogar in der Show "Celebs Go Dating", denn dort lernen Promis Nicht-Prominente kennen und eventuell sogar lieben. Ab Mittwoch werden Fans die 33-Jährige bei der Suche nach der großen Liebe im TV begleiten können. Ob sie in der Sendung Erfolg haben wird und jemand Besonderes kennenlernt, wird sich dann aber erst in der Sendung zeigen. Allerdings erhoffte die junge Mutter sich viel von dem Dating-Format. In einem Interview mit Channel 4 im Vorhinein zeigte sie sich bereits zuversichtlich. "Ich bin bereit, meine Vergangenheit hinter mir zu lassen und nach vorne zu blicken", betonte sie.

Bevor Lauryn sich wieder in den Datingpool stürzte, machte sie Schlagzeilen mit ihrer Affäre mit Profifußballer Kyle. Der war nämlich noch mit seiner Frau Annie Kilner verheiratet. Während Annie mit ihrem vierten gemeinsamen Kind schwanger war, kam heraus, dass auch Lauryn wenige Monate zuvor bereits das zweite Kind von dem Sportler bekam. Die Enthüllung artete in einen waschechten Rosenkrieg aus, in dem beide letztlich wegen Streitigkeiten um Geld sogar vor Gericht landeten. Die Influencerin forderte horrende Summen für unter anderem ein neues Auto, eine neue Klimaanlage und frischen Kunstrasen für den Garten. Das Gericht bezweifelte jedoch, dass Lauryns Gründe für diese Forderungen gerechtfertigt seien und entschied laut The Mirror letztlich zu Kyles Gunsten.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

