Total happy: "Are You The One?"-Steffi ist wieder vergeben

Das ist ein Grund zu feiern: Stefanie Schaller (27) ist wieder in festen Händen und scheint überglücklich. Auf Instagram teilt die Beauty zwei Fotos von sich und ihrem neuen Liebsten und schreibt total emotional dazu: "Danke für alles, was du mir gibst, deine unendliche Liebe, dein Vertrauen, deine Wärme, dein Verständnis und dein Da-Sein. In meinem Leben war ich noch nie so glücklich wie mit dir." Auf einem der Schnappschüsse posiert die Are You The One?-Bekanntheit mit ihrem Schatz Wange an Wange, auf dem anderen drückt sie ihm einen dicken Schmatzer auf die Lippen.

Das TV-Sternchen schwärmt von ihrem Partner wirklich in den höchsten Tönen. Er sei der beste Mann, den es gibt, und der allerbeste Hundepapa für ihren Vierbeiner Baby. "Du bist das, was ich mir immer gewünscht habe. Du hast auf mich gewartet, als ich nicht wusste, was ich wollte. Du hast mich aus meinem Loch herausgeholt und holst nun das Beste aus mir raus", schreibt sie weiter. Sie erzählt allerdings nicht, wie die beiden sich kennengelernt haben oder wie lange sie schon ein Pärchen sind.

In den Kommentaren sammeln sich die Glückwünsche. Auch Phillip Mandla, mit dem sie kurze Zeit in der "Ex on the Beach"-Villa der diesjährigen Staffel angebandelt hatte, scheint ihr nur das Beste zu wünschen, denn er kommentiert ein Glücksklee-Emoji. Andere Reality-TV-Bekanntheiten wie Sandra Sicora (32) und Henna freuen sich für die Brünette und schreiben aufgeregt: "Endlich! Ich wünsche euch nur das Beste! Lieb dich!" und "Perfect Match! Du verdienst es, du wunderbarer Mensch!"

Anzeige Anzeige

Instagram / stefxniex "Are You The One?"-Star Stefanie Schaller und ihr Partner, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / stefxniex Stefanie Schaller, ihr Hund Baby und ihr Partner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Steffi wird ihren neuen Freund nun öfter im Netz zeigen? Ja, ganz bestimmt! Nein, wahrscheinlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de