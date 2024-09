Nach Beziehungs-Reveal: "Ex on the Beach"-Steffi ist verlobt

Bei Steffi (27) geht es jetzt Schlag auf Schlag! Erst gestern verkündete die Ex on the Beach-Teilnehmerin, nach ihrer Teilnahme an dem Reality-Format ihr persönliches Liebesglück gefunden zu haben. Das musste sie jedoch bis zum Ende der Sendungsausstrahlung geheim halten. Nun überrascht die Beauty ihre Fans mit den nächsten News: Auf Instagram verkündet Steffi, dass sie und ihr Partner frisch verlobt sind!

Um ihren Followern im Netz die frohe Nachricht zu übermitteln, postet die TV-Bekanntheit eine Slideshow: Auf einem der Bilder turtelt das verliebte Paar miteinander, während sie auf dem anderen Foto ihren Verlobungsklunker zur Schau stellt. Wem jetzt noch nicht klar war, was diese Schnappschüsse bedeuten, dem macht sie es in der Bildunterschrift unmissverständlich klar: "Ich habe Ja gesagt." Nicht nur Steffi und ihr Herzblatt schweben auf Wolke sieben: Auch ihre Freunde und Fans freuen sich mit ihnen in der Kommentarspalte des Netzbeitrags.

Zuletzt war Steffi bei "Ex on the Beach" zu sehen: Die Liebe hatte sie da jedoch nicht finden können. Nach dem Dreh sah das jedoch anders aus. Gestern, nach offiziellem Ende der Staffel, durfte Steffi endlich öffentlich über ihr Liebesglück berichten – und das ließ sie sich nicht zweimal sagen. Auf ihrem Social-Media-Profil postete sie eine süße Bilderreihe mit ihrem Freund und richtete emotionale Worte an ihren Liebsten: "Danke für alles, was du mir gibst, deine unendliche Liebe, dein Vertrauen, deine Wärme, dein Verständnis und dein Da-Sein. In meinem Leben war ich noch nie so glücklich wie mit dir."

Instagram / stefxniex Stefanies Verlobungsring

Instagram / stefxniex "Are You The One?"-Star Stefanie Schaller und ihr Partner, 2024

