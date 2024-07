"Ex on the Beach"-Elli verrät: Bereut sie Cris' Rauswurf?

Bei Ex on the Beach hatte Elli die Wahl: Entweder muss ihr Ex Phillip Mandla die Villa verlassen oder Cris muss seine Koffer packen. Letztendlich entschied sich die Blondine dafür, weiterhin Zeit mit ihrem Verflossenen zu verbringen. Im Promiflash-Interview verrät Elli, ob sie ihre Entscheidung bereut, die Are You The One?-Bekanntheit rausgeschmissen zu haben: "Nein, ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich musste in diesem Moment an mich und mein Herz denken und möchte keinen Mann an meiner Seite, der noch Augen für seine Ex-Freundin hat."

Damit spielt Elli auf die ständige Flirterei von Cris und seiner Ex Steffi (27) an. In der aktuellen Folge sucht der Hottie nämlich immer wieder die Aufmerksamkeit von der Augsburgerin und tauscht intensive Blicke mit ihr aus. Das passt Elli natürlich gar nicht, weswegen sie kurzerhand eine Knutschparty mit Jeanine (27) startete.

Gemeinsam mit Jeanine ging Elli in den Sex-on-the-Beach-Raum und lud sich und ihrer Show-BFF mit Cris und Phillip gute Begleitungen ein. Oben auf dem Balkon der Villa ging es direkt mit der Knutscherei los. "Ey, das könnte gefährlich werden!", sagte Cris total lusterfüllt. Danach ging es für die vier in die Privatsuite, wo Elli mit dem Hamburger unter einer Decke verschwand und Jeanine und Phillip direkt daneben rumturtelten.

