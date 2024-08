Steffi hat mit ihrem "Ex on the Beach"-Rausschmiss gerechnet

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach ging es Phillip Mandla ganz schön an den Kragen: Der einstige Temptation Island-Verführer musste sich entscheiden, ob Steffi (27) oder Elli die Villa verlassen müssen. Einen guten Draht hatte er zu beiden Frauen, doch letztendlich musste er einen Entschluss fassen und schickte Steffi zurück nach Deutschland. Hatte die Are You The One?-Bekanntheit mit dieser Entscheidung gerechnet? "Ich dachte einerseits, er wird sich für mich entscheiden. [...] Andererseits dachte ich, das was Phillip und ich haben ist halt witzig und cool und ganz locker", resümiert die Beauty im Interview mit Promiflash. Dieser anfängliche gedankliche Zwiespalt wurde jedoch zu einem eindeutigen Bauchgefühl: "Als sie [Elli und Phillip] vom Date zurückkamen und wir dann nicht mal ein Gespräch hatten, war mir schon klar, dass ich heimmuss."

Dass ihr Flirt so entschieden hat, nahm Steffi ihm jedoch nicht übel, wie sie weiter im Interview verrät: "Zu dem Zeitpunkt war ich gar nicht so traurig beziehungsweise sauer, weil ich ja gesehen hab, dass sich Elli und Phillip wieder angenähert haben." Auf die kleine Villenromanze mit Phillip blickt sie mit einem lachenden Auge zurück: "Es war nichts Ernstes und wir hatten einfach viel Spaß miteinander, deswegen würde ich jetzt im Nachhinein auch gar nichts anders machen." Lediglich der Fakt, dass die brünette Frohnatur aufgrund Phillips Entscheidung die gesamte Gruppe verlassen musste, habe sie in der Situation traurig gestimmt.

Phillip steht offenbar weiterhin hinter der von ihm getroffenen Exit-Entscheidung: Auf Instagram stellte der TV-Casanova nämlich klar: "Nee, bereut habe ich die Entscheidung nicht. Mir tat es nur unfassbar leid für Steffi." Besonders bitter: Gerade Steffi war es, die noch einige Stunden zuvor über den Verbleib von Phillip entscheiden durfte – und ihn in der Villa behielt. Stattdessen musste Micha das Feld räumen.

Anzeige Anzeige

Instagram / phillip_mandla Phillip Mandla, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Phillip Mandla, Verführer bei "Temptation Island V.I.P"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Phillip Steffi herausgewählt hat? Ja, ich kann seine Entscheidung nachvollziehen. Sie schien ja auch nicht sonderlich traurig gewesen zu sein. Nee, ich kann den Entschluss nicht verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de