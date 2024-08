"Ex on the Beach"-Steffi entscheidet: Dieser Kandidat geht

Der nächste Kandidat muss in Folge 15 die Villa der Verflossenen verlassen. Dieses Mal entscheidet Steffi (27) über das Schicksal von drei Ex on the Beach-Kandidaten. Die Are You The One?-Bekanntheit hat die Qual der Wahl: Soll entweder Micha, Christian oder Phillip das Feld räumen? Einen Kandidaten kann die Brünette sofort ausschließen: "Ich sage mal zu 100 Prozent, Phillip geht nicht, weil er seit drei Tagen neben mir schläft und wir uns immer mal wieder nahekommen." Schweren Herzens verkündet die 27-Jährige dann ihre Entscheidung: "Ich weiß ja, was die Mädels denken [...] und ich muss ja irgendeine Entscheidung treffen und meine Entscheidung fällt auf dich, Micha."

Im Interviewbereich beschreibt Steffi nochmal detaillierter, weshalb sie Micha aus der Show wählte: "Tagsüber war der immer so cool drauf, aber am Abend war der einfach immer ein bisschen zu viel." In ihrer anfänglichen Erklärung vor der Gruppe klang es sogar so, als hätten auch die anderen Damen in der Villa diesen Eindruck gehabt, doch Edda erklärt: "Also ich hätte mich natürlich nicht genau so entschieden wie Steffi."

Dass die Blondine Micha nicht hätte gehen lassen, liegt wohl daran, dass sich die beiden Singles in der letzten Zeit ziemlich angenähert haben. "Micha und ich verstehen uns gut, da ist eine Anziehung vorhanden", gab Edda noch am Anfang der Folge verlegen zu. Christian hingegen wird sich über den Exit seines Konkurrenten wahrscheinlich freuen, denn zwischen ihm und Edda wurde es ebenfalls bereits intim. Während sich die Blondine jedoch nicht festlegen wollte und immer wieder andere knutschte, hatte er ehrliches Interesse an der 22-Jährigen. "Das verletzt geisteskrank", gab er gegenüber Edda zu, nachdem sie vor seinen Augen Barkin geküsst hatte.

RTL Michael, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Edda, "Ex on the Beach"-Kandidatin

