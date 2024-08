Darum hatten "Ex on the Beach"-Cris und Steffi kein Comeback

Bei Are You The One? hatten sich Steffi (27) und Cris kennengelernt – und bei Ex on the Beach trafen die einstigen Turteltauben wieder aufeinander. Schnell wurde klar, dass kein böses Blut zwischen ihnen fließt und sie noch immer etwas füreinander übrig haben. Trotzdem feierten sie kein Liebescomeback. Im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast" erklärt Cris, woran das seiner Meinung nach lag: "Weil wir beide wissen, aus der Vergangenheit, dass es mit der Entfernung damals einfach nicht gepasst hat. Fernbeziehungen sind sehr schwer. Dadurch, dass ich mich allgemein sehr schwer binde, ist es halt schwierig."

Da es in der Vergangenheit nicht mit seiner Ex-Freundin geklappt hatte, sei für Cris von Anfang an klar gewesen, dass es keinen "zweiten Anlauf" geben würde. Auf die Frage, ob er und die Beauty nach der Sendung noch Kontakt hatten, entgegnet der Realitystar: "Einmal haben wir [nach der Show] geschrieben, wie es noch war und danach aber auch nicht mehr."

Cris wirft danach noch eine pikante Unterstellung in den Raum: "Ich habe noch gehört, dass sie während der Dreharbeiten schon jemanden kennengelernt hat. Und was danach war oder was da entstanden ist, das wird man dann ja sehen." Während er die Behauptungen gegenüber seiner Ex aufstellt, wirkt der Reality-TV-Star leicht genervt – vielleicht hat ja Steffis mutmaßliche Flamme damit etwas zu tun, dass aus dem einstigen Traumpaar nichts mehr wurde...

Instagram / cris.rl27 Cris, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Stefanie

Hättet ihr gedacht, dass Steffi und Cris nach der Show noch zueinanderfinden werden? Ja, ich habe schon auf ein Liebescomeback gehofft! Nee, mir war das schon klar. Ergebnis anzeigen



