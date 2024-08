Elli oder Steffi? "Ex on the Beach"-Phillip muss entscheiden

Bei Ex on the Beach steht Phillip vor der Qual der Wahl. Seit Tagen kann er sich nicht zwischen seiner Verflossenen Elli und seiner neuen Flamme Steffi (27) entscheiden. In der neuen Folge wird es für das Realitysternchen ernst: Er muss eine von beiden Damen nach Hause schicken. "Das ist mit Abstand der schlimmste Tag hier für mich", klagt Phillip. Er habe mit beiden schöne Momente gehabt. Steffi sei in der Villa sein "Hafen" – dennoch gibt er der Are You The One?-Bekanntheit den Laufpass. "Ich will herausfinden, in welche Richtung das geht mit Elli", beteuert er. Steffi nimmt die Entscheidung gelassen auf, ist jedoch sichtlich enttäuscht.

Seine Entscheidung fällt Phillip nicht leicht – der einstige Temptation Island-Verführer verdrückt bei der Verabschiedung sogar ein paar Tränchen. Und auch Elli hat gemischte Gefühle. "Ich hab mich zu einer Million Prozent gerade gefreut, dass er mich gewählt hat", meint Elli. Ein schlechtes Gewissen plage sie trotzdem Steffi gegenüber. Dennoch stehen beide hinter der Entscheidung, ihrer Liebe noch eine zweite Chance zu geben.

Schon zu Beginn der Staffel war deutlich zu erkennen, dass es zwischen Phillip und Elli noch immer funkt. Als Elli in der Villa ankam, hatte ihr Ex bereits mit Kandidatin Sina Elisa geknutscht – das kam bei der Kosmetikerin gar nicht gut an. Immer wieder sorgte Eifersucht für Streitpotenzial zwischen den Verflossenen. "Phillip und ich sind wie Tom und Jerry, Katze und Maus, das ist ganz krank", schilderte Elli kopfschüttelnd.

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Phillip Mandla, Verführer bei "Temptation Island V.I.P"

Anzeige Anzeige

Instagram / elissia.lp Elissia La lacona Pinilla, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Phillip hat die richtige Entscheidung getroffen? Ja, die Geschichte mit ihm und Elli ist offensichtlich noch nicht vorbei! Nee, er hätte lieber Steffi eine Chance geben sollen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de