So lernte "Ex on the Beach"-Steffi ihren Verlobten kennen

Vor Kurzem sah man Stefanie Schaller (27) noch bei Ex on the Beach – seit ihrer Teilnahme hat sich aber so einiges im Leben des Reality-TV-Stars verändert. Vergangene Woche machte die Beauty ihre Beziehung öffentlich – nur einen Tag später verriet sie inzwischen sogar, mit ihrem Liebsten verlobt zu sein. Dass es sich dabei um keinen Mann aus der Show handelt, wurde schnell klar. Doch wo hat Steffi ihren Partner Chris denn kennengelernt? Das enthüllt die Influencerin nun in einer Frage-Antwort-Runde bei Instagram. "Er stand vor meinem alten Restaurant", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich bin mir sicher, er hat mich angesprochen, er sagt aber, ich war es."

Auch wenn sie sich nicht einig sind, wer den ersten Schritt gemacht hat – zwischen den beiden scheint es direkt gefunkt zu haben. "Dann kam der Sir jeden Tag zu mir ins Restaurant zum Essen – und so fing es an", plaudert sie weiter von ihrer Kennlernstory. Keine Dating-Apps, keine Datingshow, einfach so auf der Arbeit. "Eigentlich richtig altmodisch", nennt das Steffi, fügt aber ein lachendes Emoji hinzu. Eigentlich ziemlich süß – könnte man diese Geschichte wohl auch nennen. Die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin plaudert sogar noch ein paar weitere Details über ihre Beziehung aus: "Wir kennen uns seit circa zwei Jahren. Verlobt sind wir seit dem zweiten August."

Noch bevor die beiden vor dem Traualtar hoffentlich für immer Ja zueinander sagen, haben sie sich schon auf einen Liebesbeweis gemacht, der für immer halten wird: In ihrer aktuellen Story zeigt sie das Partnertattoo der beiden. Es scheint tatsächlich so, als habe das TV-Sternchen den richtigen Partner gefunden. "Danke für alles, was du mir gibst, deine unendliche Liebe, dein Vertrauen, deine Wärme, dein Verständnis und dein Da-Sein. In meinem Leben war ich noch nie so glücklich wie mit dir", schreibt sie zu einem niedlichen Instagram-Beitrag, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Verlobten, der selbst nicht in der Öffentlichkeit steht, zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefxniex "Are You The One?"-Star Stefanie Schaller und ihr Partner, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / stefxniex Stefanie Schaller, ihr Hund Baby und ihr Partner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige